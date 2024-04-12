Про інцидент повідомляють російські ЗМІ та телеграм-канали. Також вони заявили, що так званий Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за статтею про "замах на вбивство".

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Що відомо про нібито замах на Прозорова

Російські видання заявляють, що у Москві підірвали вибух у Toyota Land Cruiser Prado сталася в той момент, коли Василь Прозоров спробував її завести.

Кадри з місця події: дивіться відео (18+)

Наразі Прозорова колаборанта госпіталізували. Попередньо, у нього травми ніг та рук.

Тим часом так званий Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за статтею про "замах на вбивство".

Слідчі з'ясовують причини вибуху

Один з російських пропагандистських каналів пише, що російські слідчі розглядають вибух саморобної бомби або прорив підземної газової труби.

Місцеві видання пишуть, що на подвір'ї, де вибухнув автомобіль, велися газові роботи. Однак в "Мосгазі" заявили, що система газопостачання нібито справно там працювала.

Наразі місце події оглядають правоохоронні органи.

Що відомо про Василя Прозорова

Це колишній співробітник СБУ, який шпигував у відомстві на користь Росії.

Василь Прозоров у березні 2019 року дав у Москві пресконференцію, на якій розповів, що з квітня 2014 року аж до своєї відставки у 2018 році "за ідеологічними мотивами"співпрацював із Росією.

За його словами, від 2014 року він працював в антитерористичному центрі СБУ, який нібито фактично керував операціями АТО на Донеччині.

Прозоров перебував у розшуку з 26 грудня 2017 року. Підозрювався за кількома статтями:

незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 263 ч.1),

незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації (ст. 359 ч.1),

дезертирство (ст. 408 ч. 3),

державна зрада (ст. 111 ч. 1).

За словами самого ж Прозорова. він працював в СБУ з 1999 до 2018 року. Його звільнили з лав СБУ у 2018 році через службову невідповідність.

Спецслужба також офіційно назвала Прозорова зрадником.