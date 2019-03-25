Зливав інформацію про українську армію: екс-працівник СБУ дав прес-конференцію у Москві

Колишній працівник СБУ Василь Прозоров дав прес-конференцію у Москві, під час якої зробив чимало цинічних заяв щодо України.

Чоловік з 2014 року нібито працював у штабі АТО. Журналістам він розповів, що увесь цей час зливав Росії інформацію про українську армію.

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А ще ретранслював головну російську брехню – мовляв, до збиття малайзійського "Боїнгу" причетна Україна.Хоча міжнародне слідство має прямі докази того, що "Бук", з якого випустили ракету по пасажирському лайнеру, привезли саме з РФ.

З квітня 2014 року я абсолютно добровільно, за ідеологічними мотивами, сприяв спецслужбам РФ в отриманні інформації про діяльність українських силовиків, зокрема в районі проведення АТО,

– наголосив Прозоров під час прес-конференції.

Й збрехав про те, що в зоні бойових дій на Донбасі є українські таємні в'язниці, а всі ліквідовані ватажки бойовиків — нібито результат роботи СБУ.

Питання українського журналіста Романа Цимбалюка модератори конференції намагалися заглушити: він запитав Прозорова, чим той зараз займається та в якій спецслужбі працює, а також чому втік до РФ.

Секретным ньюзмекером РИА Новости оказался некто Василий Прозоров, который представился подполковником СБУ и теперь... Опубліковано Roman Tsymbaliuk Понеділок, 25 березня 2019 р.



Речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська підтвердила, що Прозоров був співробітником відомства, однак його давно звільнили через зловживання алкоголем.

Російська пропаганда традиційно нічим не гребує. Тому не дивує, що зрадників, яких всі зневажають, росіяни активно... Опубліковано Служба безпеки України Понеділок, 25 березня 2019 р.



Проти чоловіка вже відкрили кримінальне провадження за держзраду, йому загрожує до 15 років в'язниці.