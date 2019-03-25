Прихопив секретні документи: екс-офіцер ЗСУ перейшов на бік проросійських бойовиків
Екс-заступник начальника служби захисту інформації Донецького обласного військкомату в Маріуполі Юрій Аушев перейшов на сторону ворога.
Із собою чоловік забрав ще й секретні документи, про це бойовики спочатку повідомили на одному з каналів у Telegram. Мовляв, документацію досліджують спецслужби так званої "ДНР".
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Журналістам 24 каналу у військкоматі Маріуполя підтвердили інформацію про втечу Аушева.
Втікача вже встигли показати й на одному з російських телеканалів. Тамтешнім журналістам він розповідав про нелегку службу в ЗСУ і про секретні файли, які він привіз з собою – нібито для того, щоб забезпечити собі та своїй сім'ї мирне життя.
Про Аушева розповідають в ефірі одного з телеканалів РФ: дивіться відео
Зазначимо, що напередодні СБУ спіймала бойовика, який воював проти України.