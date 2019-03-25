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      Прихопив секретні документи: екс-офіцер ЗСУ перейшов на бік проросійських бойовиків

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      Юрій Аушев
      Юрій Аушев / Скріншот

      Екс-заступник начальника служби захисту інформації Донецького обласного військкомату в Маріуполі Юрій Аушев перейшов на сторону ворога.

      Із собою чоловік забрав ще й секретні документи, про це бойовики спочатку повідомили на одному з каналів у Telegram. Мовляв, документацію досліджують спецслужби так званої "ДНР".

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      Журналістам 24 каналу у військкоматі Маріуполя підтвердили інформацію про втечу Аушева.

      Втікача вже встигли показати й на одному з російських телеканалів. Тамтешнім журналістам він розповідав про нелегку службу в ЗСУ і про секретні файли, які він привіз з собою – нібито для того, щоб забезпечити собі та своїй сім'ї мирне життя.

      Про Аушева розповідають в ефірі одного з телеканалів РФ: дивіться відео

      Зазначимо, що напередодні СБУ спіймала бойовика, який воював проти України.

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      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Російська пропаганда Війна на Донбасі Новини Маріуполя Новини Донецька
      Джерело: 24 канал
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