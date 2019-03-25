Окупанти Росії проводять масштабні військові навчання в Криму

В анексованому Криму Російська Федерація організувала нові військові навчання десантних сил. Окупанти будуть відпрацьовувати питання перекидання військ на великі відстані комбінованим способом і в найкоротші терміни.

За інформацією міністерства оборони РФ, до навчань залучили понад 1,5 тисяч десантників, більше ніж 300 одиниць бойової техніки.

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Росіяни для навчання використовуватимуть також літаки військово-транспортної авіації, вертольоти армійської авіації та великі десантні кораблі Чорноморського флоту.

Окупанти заявили, що "одним з найбільш видовищних епізодів" стане висадка з бойових десантних кораблів з "метою захоплення і знищення пунктів управління умовного противника".

До слова, за 5 років анексії Криму Росія зуміла перетворити півострів на велетенську військову базу . Зокрема, кількість своїх військових у Криму за цей час РФ збільшила майже втричі: з 12 до 32 тисяч осіб.

Що відомо про анексію Криму Росією?Наприкінці лютого 2014 року перекинуті з Росії та кримських баз Чорноморського флоту РФ війська окупували Кримський півострів. Оскільки російські військові були без розпізнавальних знаків, у народі їх назвали "зеленими чоловічками".



16 березня 2014 року на території АР Крим пройшов псевдореферендум про статус півострова, організований Кремлем. За сфальсифікованими результатами цього "голосування" Росія включила Крим до свого складу.



Ні Україна, ні Євросоюз, ні США не визнали результатів референдуму та вважають, що Росія анексувала Крим.

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