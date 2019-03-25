14:50
25 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля.Слівкі: Про що мріє Путін. Ідеальні пенсіонери в Росії
      Вєсті Кремля
      20:05, 23 березня
      Вєсті.UA.Жир: Куди подівся диплом Луценка. Піраміда потреб Киви
      Вєсті.UA
      18:30, 23 березня
      Не має права на свої ж фільми: як український кінематограф перетворився на російську класику
      ЦРУ
      09:00, 22 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Віра vs атеїзм
      Згадати все
      22:40, 22 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ

      Окупанти Росії проводять масштабні військові навчання в Криму

      116 Читать новость на русском
      Окупанти РФ проводить масштабні військові навчання в Криму
      Окупанти РФ проводить масштабні військові навчання в Криму / Фото з відкритих джерел

      В анексованому Криму Російська Федерація організувала нові військові навчання десантних сил. Окупанти будуть відпрацьовувати питання перекидання військ на великі відстані комбінованим способом і в найкоротші терміни.

      За інформацією міністерства оборони РФ, до навчань залучили понад 1,5 тисяч десантників, більше ніж 300 одиниць бойової техніки.

      Читайте також: Скільки платить Росія, щоб бути разом із Кримом: вражаючі цифри

      Росіяни для навчання використовуватимуть також літаки військово-транспортної авіації, вертольоти армійської авіації та великі десантні кораблі Чорноморського флоту.

      Окупанти заявили, що "одним з найбільш видовищних епізодів" стане висадка з бойових десантних кораблів з "метою захоплення і знищення пунктів управління умовного противника".

      До слова, за 5 років анексії Криму Росія зуміла перетворити півострів на велетенську військову базу. Зокрема, кількість своїх військових у Криму за цей час РФ збільшила майже втричі: з 12 до 32 тисяч осіб.

      Що відомо про анексію Криму Росією?Наприкінці лютого 2014 року перекинуті з Росії та кримських баз Чорноморського флоту РФ війська окупували Кримський півострів. Оскільки російські військові були без розпізнавальних знаків, у народі їх назвали "зеленими чоловічками".

      16 березня 2014 року на території АР Крим пройшов псевдореферендум про статус півострова, організований Кремлем. За сфальсифікованими результатами цього "голосування" Росія включила Крим до свого складу.

      Ні Україна, ні Євросоюз, ні США не визнали результатів референдуму та вважають, що Росія анексувала Крим.

      Що потрібно знати про анексію Криму: дивіться відео

       

      blog_ava
      Голос країни 9: всі учасники шоу, які зуміли вразити зіркових суддів на кастингу
      сьогодні
      5117
      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Криму Анексія Криму Новини Росії
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Війна – це рана, яка не гоїться, – Pianoбой про творчість, Земфіру і концерти в Росії
      сьогодні , 14:00 Війна – це рана, яка не гоїться, – Pianoбой про творчість, Земфіру і концерти в Росії
      Олег Бабій 1332
      За те, що я виграв етап Кубка Світу, отримав прохання попісяти в баночку допінг-контролю
      сьогодні , 13:02 За те, що я виграв етап Кубка Світу, отримав прохання попісяти в баночку допінг-контролю
      Станіслав Безушко 602
      Новий вигляд для дерев'яних сходів та підлоги у домі
      сьогодні , 12:00 Новий вигляд для дерев'яних сходів та підлоги у домі
      467
      Яку масштабну схему купівлі голосів по всій Україні підготувало оточення Порошенка
      сьогодні , 12:34 Яку масштабну схему купівлі голосів по всій Україні підготувало оточення Порошенка
      Дмитро Гнап 1136
      Цьогоріч маршрутки можуть вбити удвічі більше людей
      сьогодні , 12:00 Цьогоріч маршрутки можуть вбити удвічі більше людей
      Сергій Биков 393
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук