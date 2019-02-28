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      Росія перетворила Крим на велику військову базу, – Україна в ОБСЄ навела нові факти агресії РФ

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      Російські військові у Криму у 2014 році
      Російські військові у Криму у 2014 році / УНІАН

      За 5 років анексії Криму Росія зуміла перетворити півострів на велетенську військову базу. Так, кількість своїх військових у Криму за цей час РФ збільшила майже втричі.

      Всі ці дії змінили баланс сил як в Чорному та Азовському морях, так і в Східному Середземномор'ї та на Близькому Сході. Про це під час засідання Постійної ради ОБСЄ заявив представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук, передає "Укрінформ".

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      Так, за його словами, одним із найсерйозніших безпекових викликів, які виникають внаслідок російського вторгнення у Крим, є його швидке перетворення на величезну військову базу. Через це російські масштабні сухопутні, повітряні та військово-морські компоненти змінили баланс безпеки не лише в Чорному та Азовському морях, а і в ширшому регіоні, який охоплює Східне Середземномор'я і Близький Схід.

      Окрім цього, у порівнянні з періодом до окупації, Росія майже втричі збільшила чисельність своїх військовослужбовців на півострові: з 12 до 32 тисяч осіб. Це супроводжувалося також різким збільшенням військових потужностей у Криму.

      Інфраструктура для ядерної зброї була відновлена і модернізована. Це викликає серйозні занепокоєння з огляду на порушення Росією зобов'язань за Договором про РСМД,
      – наголосив Прокопчук.

      Український дипломат також вказав: українських громадян, які проживають в окупованому Криму та Севастополі, примусили до прийняття російського громадянства, і тепер вони підлягають обов’язковому військовому призову в РФ. Це, за словами Прокопчука, суперечить зобов'язанням держави-окупанта відповідно до міжнародного права.

      "Ми не повинні недооцінювати непередбачувані військові наміри Кремля і серйозні проблеми безпеки, що випливають з цілеспрямованої мілітаризації окупованого Кримського півострова і вод Чорного та Азовського морів. Поєднання політико-дипломатичного тиску, економічних і персональних санкцій є нагальною необхідністю для усунення цієї загрози. ОБСЄ, як організація регіональної безпеки, повинна відігравати свою незамінну роль у цьому процесі", – додав він.

      Що відомо про анексію Криму Росією?Наприкінці лютого 2014 року перекинуті з Росії та кримських баз Чорноморського флоту РФ війська окупували Кримський півострів. Оскільки російські військові були без розпізнавальних знаків, у народі їх назвали "зеленими чоловічками".

      16 березня 2014 року на території АР Крим пройшов псевдореферендум про статус півострова, організований Кремлем. За сфальсифікованими результатами цього "голосування" Росія включила Крим до свого складу.

      Ні Україна, ні Євросоюз, ні США не визнали результатів референдуму та вважають, що Росія анексувала Крим.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Криму Анексія Криму Україна – Росія Зброя ОБСЄ
      Джерело: 24 Канал
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