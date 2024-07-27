Про це в розмові з 24 Каналом наголосив політтехнолог Михайло Шейтельман, нагадавши, що ще 2,5 роки тому, коли починалась повномасштабна війна, для росіян півострів був неприступною фортецею. Окупанти в цей час спокійно відпочивали на кримських пляжах. Влітку 2024 року курортний сезон у Криму летить шкереберть, росіяни масово скасовують тури, бо Крим став небезпечним.

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Крим був головною військовою базою Росії

На півострові зосереджувався увесь Чорноморський флот Росії, у 2024 році його вже там немає, останній корабель покинув Севастополь 2 тижні тому.

"Крим весь як на долоні для ударів. На початку року президент Зеленський підтвердив, що завдання ЗСУ на 2024 рік – війна в Криму. На інших напрямках потрібно буде стримувати противника, на скільки це буде можливим, в Авдіївці просто не вистачило озброєння для цього", – озвучив Шейтельман.

Як відрізати Крим від Росії?

Політтехнолог зауважив, що ЗСУ не збирається штурмувати Севастополь чи Сімферополь, відправляти туди війська, ідея з поверненням Криму полягає в тому, аби взяти півострів у кільце, перебивши там пороми.

Британська розвідка повідомила, що уражений ЗСУ в липні 2024 року російський пором "Слов'янин" в Краснодарському краї був у 3 рази потужніший, ніж всі інші. Україна відрізала в такий спосіб Крим від постачання палива. Росія буде змушена переміщувати паливні потяги через Керченський міст, чого вона намагалася уникати з моменту першої атаки на нього у жовтні 2022 року.

Росіяни віддають перевагу не возити через міст озброєння та боєприпаси, паливо, щоб це не здетонувало, коли буде завдано удар. Поступово Україна цього й добивається, щоб Росії було дорожче і складніше утримувати Крим, бо туди ж треба доставляти все. Є звіт, що в Криму вже й вода потроху зникає,

– розповів політтехнолог.

Зі слів Шейтельмана, надалі Крим братиметься в певну блокаду. Росії якимось чином треба буде утримувати увесь свій гарнізон, а також 600 тисяч росіян, це ті люди, яких країна-агресорка перевезла на півострів, як цивільних переміщених осіб. Це цифра на момент війни, зараз ймовірно вже їх проживає там більше.

Цих людей треба годувати, забезпечувати водопостачанням, іншими необхідними речами. Це потім стане предметом переговорів,

– впевнений політтехнолог.