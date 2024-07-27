Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил политтехнолог Михаил Шейтельман, напомнив, что еще 2,5 года назад, когда начиналась полномасштабная война, для россиян полуостров был неприступной крепостью. Оккупанты в это время спокойно отдыхали на крымских пляжах. Летом 2024 года курортный сезон в Крыму летит кувырком, россияне массово отменяют туры, потому что Крым стал небезопасным местом.

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Крым был главной военной базой России

На полуострове сосредотачивался весь Черноморский флот России, в 2024 году его уже там нет, последний корабль покинул Севастополь 2 недели назад.

"Крым весь как на ладони для ударов. В начале года президент Зеленский подтвердил, что задача ВСУ на 2024 год – война в Крыму. На других направлениях нужно будет сдерживать противника, на сколько это будет возможным, в Авдеевке просто не хватило вооружения для этого", – озвучил Шейтельман.

Как отрезать Крым от России?

Политтехнолог отметил, что ВСУ не собирается штурмовать Севастополь или Симферополь, отправлять туда войска, идея с возвращением Крыма заключается в том, чтобы взять полуостров в кольцо, перебив там паромы.

Британская разведка сообщила, что пораженный ВСУ в июле 2024 года российский паром "Славянин" в Краснодарском крае был в 3 раза мощнее, чем все остальные. Украина отрезала таким образом Крым от поставок топлива. Россия будет вынуждена перемещать топливные поезда через Керченский мост, чего она пыталась избегать с момента первой атаки на него в октябре 2022 года.

Россияне предпочитают не возить через мост вооружение и боеприпасы, топливо, чтобы это не сдетонировало, когда будет нанесен удар. Постепенно Украина этого и добивается, чтобы России было дороже и сложнее содержать Крым, потому что туда же надо доставлять все. Есть отчет, что в Крыму уже и вода понемногу исчезает,

– рассказал политтехнолог.

По словам Шейтельмана, в дальнейшем Крым будет браться в определенную блокаду. России каким-то образом надо будет удерживать весь свой гарнизон, а также 600 тысяч россиян, это те люди, которых страна-агрессор перевезла на полуостров, как гражданских перемещенных лиц. Это цифра на момент войны, сейчас вероятно уже их проживает там больше.

Этих людей надо кормить, обеспечивать водоснабжением, другими необходимыми вещами. Это потом станет предметом переговоров,

– уверен политтехнолог.