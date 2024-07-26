В эфире 24 Канала руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко оценил, насколько очередная атака по аэродрому была результативной и как может повлиять на ситуацию на фронте.

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Последствия атаки

Силы обороны нанесли комбинированный ракетно-дроновой удар. Оккупанты жалуются, что в результате атаки было поражено место дислокации российской ПВО и уничтожено радиолокационную станцию.

Военный эксперт отметил, что каждый потерянный радар – это минус система, которая координирует и проводит наблюдение за тем, что происходит в небе.

Атака результативная. Однако сейчас главная интрига, могли ли получить повреждения самолеты,

– сказал Мусиенко.

К слову, накануне атаки на аэродроме "Саки" в Крыму было два типа вражеских самолетов – Су-24 и Су-27 с авиационными ракетами. Су-30 прилетали и улетали, то есть выполнили какое-то задание, сели, дозаправились и полетели дальше.

Аэродром временно "недоступен"

Этот аэродром, как и другие в аннексированном Крыму, россияне используют для обстрела Юга нашей страны. Руководитель Центра военно-правовых исследований объяснил, как атака может повлиять на ситуацию на Южном направлении.

В течение определенного периода с аэродрома "Саки" россияне не будут совершать полеты, поэтому на определенный промежуток времени этот аэродром не будет представлять для Украины угрозы.

Я думаю, что на фронт это повлияет таким образом, что с этого аэродрома уменьшатся вылеты и соответственно уменьшатся риски и угрозы нанесения авиационных ударов,

– добавил Мусиенко.

Теперь оккупанты задумываются перед тем, как размещать там дополнительные самолеты и осуществлять полеты с этого аэродрома. Ведь несмотря на то, что он прикрыт системами ПВО, зенитно-ракетные комплексы не спасли аэродром и важные объекты на нем.