Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в ежедневной военной сводке на 24 Канале рассказал, что ВСУ ударами по Крыму поздравили своего Главнокомандующего с Днем рождения.

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Удар по Сакам

Свитан отметил, что удар по Сакам в Крыму – это уже традиционные прилеты по оккупированному полуострову. Удар по Сакам был нанесен еще в 2022 году. Сейчас в Крыму была объявлена воздушная тревога, из-за баллистической угрозы, и вполне вероятно, что это были баллистические удары.

Удары были по 3 точкам. Одна – основная – это Сакский аэродром. По ней уже неоднократно били наши средства поражения. В районе Сак – это аэродром морской авиации и большой склад боеприпасов. Он также одна из главных целей для выполнения боевых задач,

– отметил летчик-инструктор.

Удар по Джанкою

По словам полковника запаса ВСУ, также было подтверждено, что несколько дней назад ВСУ попали по российским ЗРК возле Джанкоя. В Джанкое есть большой железнодорожный узел, потому что здесь фактически сходится железная дорога из Херсонщины и Запорожья. Россияне постоянно размещают здесь ЗРК для защиты узла, и постоянно ВСУ их поражают.

"Идет, можно сказать, ползучая деоккупация Крыма. Она начинается с дальних средств поражения. Удары по ПВО врага, складах боеприпасов, аэродромах. Продолжились эти действия, потому что на несколько недель остановилась деоккупация Крыма", – отметил военный эксперт.