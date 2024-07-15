Речник Військово-Морських Сил Дмитро Плетенчук розповів 24 Каналу, що у Чорному морі вже давно відсутні російські надводні кораблі. Чорноморський флот не може дозволити собі виконувати завдання в цій акваторії.

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Що означає виведення суден

Найімовірніше сторожовий корабель здійснив міжбазовий перехід. Оскільки він був у супроводі допоміжних суден, то цілком можливо, мав технічні проблеми. Тож його супроводжували на випадок, якщо він втратить хід під час переходу.

Це симптоматична подія, а симптоматика полягає в тому, що ворог розуміє, що ті активи, які ще можна вважати цінними, – треба забрати з Криму. Для нас це є знаковим моментом,

– підкреслив Дмитро Плетенчук.

Росіяни мають зрозуміти, що їм треба покинути український Крим. Сухопутній складовій ворога доведеться повторити дії Чорноморського флоту.

Речник ВМС додав, що Сили оборони комплексно працюють над звільненням усіх наших територій, серед яких, звісно, Крим. Це спільна робота багатьох структур, зокрема Повітряних сил, які постійно завдають вогневого ураження, Сухопутних військ, Військово-морських сил. Також не обійшлося без участі ГУР та СБУ.

Крим для росіян в якомусь сенсі є сакральним, тому що з Криму все почалося. Але пора, мабуть, згортати свої імперські амбіції та починати жити в реальному світі. А в реальному світі Україну підтримують всі цивілізовані країни та надають потрібну допомогу,

– підсумував Дмитро Плетенчук.