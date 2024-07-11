Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС. Капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук зазначив, що тактика ворога залишається незмінною, передає 24 Канал.

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Яка ситуація в Чорному морі зараз

Речник зауважив, що вже доволі-таки давно ситуація залишається стабільною. Тактика ворога незмінна.

Це, зазвичай, присутність за рахунок підводного човна в акваторії Чорного моря. Одиниці, які ми бачимо в статистиці, що вони перебувають в акваторії Чорного моря, якщо йдеться про надводні кораблі, – зазвичай це одиниці, які або вийшли на зовнішній рейд, або це якісь одиниці, які не мають такого великого значення. або ті, які роблять міжбазовий перехід,

– заявив Дмитро Плетенчук.

Речник ВМС наголосив, що сталу присутність російських патрульних, сторожових кораблів у Чорному морі не спостерігають.