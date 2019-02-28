21:54
28 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЕВРОВИДЕНИЕ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Потуги России поднять кинематограф. Фьюжн-кухня по-русски
      Вєсті Кремля
      20:54, сегодня
      Вести.UA: Как завхоз в ВР заработал на Lexus. Эпидемия хитрости у коррупционеров.
      Вєсті.UA
      20:10, сегодня
      Не наказаны и "вечно легитимные": почему дома топ-преступников до сих пор не перешли государству
      ЦРУ
      09:00, 27 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Эмиграция из СССР
      Згадати все
      21:35, 27 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      Россия превратила Крым в крупную военную базу, – Украина в ОБСЕ привела новые факты агрессии РФ

      196 Читати новину українською
      Российские военные в Крыму в 2014 году
      Российские военные в Крыму в 2014 году / УНИАН

      За 5 лет аннексии Крыма Россия сумела превратить полуостров в гигантскую военную базу. Так, количество своих военных в Крыму за это время РФ увеличила почти втрое.

      Все эти действия изменили баланс сил как в Черном и Азовском морях, так и в Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке. Об этом во время заседания Постоянного совета ОБСЕ заявил представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук, передает "Укринформ".

      Читайте также: Использовали "живой щит": доказательства циничных действий россиян во время аннексии Крыма отправили в Гаагу

      Так, по его словам, одним из самых серьезных вызовов безопасности, которые возникают в результате российского вторжения в Крым, является его быстрое превращение в огромную военную базу. Из-за этого российские масштабные сухопутные, воздушные и военно-морские компоненты изменили баланс безопасности не только в Черном и Азовском морях, но и в более широком регионе, который охватывает Восточное Средиземноморье и Ближний Восток.

      Кроме этого, по сравнению с периодом до оккупации, Россия почти в три раза увеличила численность своих военнослужащих на полуострове: с 12 до 32 тысяч человек. Это сопровождалось также резким увеличением военных мощностей в Крыму.

      Инфраструктура для ядерного оружия была восстановлена и модернизирована. Это вызывает серьезную обеспокоенность ввиду нарушения Россией обязательств по Договору о РСМД,
      – отметил Прокопчук.

      Украинский дипломат также указал: украинских граждан, проживающих в оккупированном Крыму и Севастополе, принудили к принятию российского гражданства, и теперь они подлежат обязательному военному призыву в РФ. Это, по словам Прокопчука, противоречит обязательствам государства-оккупанта в соответствии с международным правом.

      "Мы не должны недооценивать непредсказуемые военные намерения Кремля и серьезные проблемы безопасности, вытекающие из целенаправленной милитаризации оккупированного Крымского полуострова и вод Черного и Азовского морей. Сочетание политико-дипломатического давления, экономических и персональных санкций является насущной необходимостью для устранения этой угрозы. ОБСЕ, как организация региональной безопасности, должна играть свою незаменимую роль в этом процессе", – добавил он.

      Что известно об аннексии Крыма Россией?
      В конце февраля 2014 года переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота РФ войска оккупировали Крымский полуостров. Поскольку российские военные были без опознавательных знаков, в народе их назвали "зелеными человечками".

      16 марта 2014 года на территории АР Крым прошел псевдореферендум о статусе полуострова, организованный Кремлем. По сфальсифицированным результатам этого "голосования" Россия включила Крым в свой состав.

      Ни Украина, ни Евросоюз, ни США не признали результатов референдума и считают, что Россия аннексировала Крым.

      blog_ava
      Куда поехать на 8 марта: лучшие места в Украине
      сегодня
      2809
      Теги: Новости Украины Новости политики ОБСЕ Оружие Украина – Россия Аннексия Крыма Новости Крыма
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Что такое 5G и когда технология появится в Украине
      сегодня , 21:07 Что такое 5G и когда технология появится в Украине
      92
      Саммит во Вьетнаме: почему Трамп не смог убедить Ким Чен Ына и что нужно КНДР
      сегодня , 20:30 Саммит во Вьетнаме: почему Трамп не смог убедить Ким Чен Ына и что нужно КНДР
      Світлана Попова 259
      Президент, Рада, Кабмин: кто за что отвечает
      сегодня , 20:01 Президент, Рада, Кабмин: кто за что отвечает
      Євгенія Мазур 83
      Новые государственные строительные нормы: ТОП-7 изменений, которые коснутся украинцев
      сегодня , 19:34 Новые государственные строительные нормы: ТОП-7 изменений, которые коснутся украинцев
      Яніна Ткачук 607
      Медицинская реформа: что предлагают кандидаты в президенты
      сегодня , 19:01 Медицинская реформа: что предлагают кандидаты в президенты
      Інна Жолобович 188
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Как выглядят парашютные прыжки десантников на воду: зрелищные фото
       24 августа 2016 , 00:30
      Ромы отказались покидать село в Одесской области из-за убийства ребенка
       29 августа 2016 , 14:02 7
      Эта украинская трасса выглядит, как дорога в ад
       28 августа 2018 , 17:10
      Авто из пластиковых бутылок поедет на Южный полюс
       9 октября 2018 , 18:45
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук