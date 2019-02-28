Россия превратила Крым в крупную военную базу, – Украина в ОБСЕ привела новые факты агрессии РФ

За 5 лет аннексии Крыма Россия сумела превратить полуостров в гигантскую военную базу. Так, количество своих военных в Крыму за это время РФ увеличила почти втрое.

Все эти действия изменили баланс сил как в Черном и Азовском морях, так и в Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке. Об этом во время заседания Постоянного совета ОБСЕ заявил представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук, передает "Укринформ".

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Так, по его словам, одним из самых серьезных вызовов безопасности, которые возникают в результате российского вторжения в Крым, является его быстрое превращение в огромную военную базу. Из-за этого российские масштабные сухопутные, воздушные и военно-морские компоненты изменили баланс безопасности не только в Черном и Азовском морях, но и в более широком регионе, который охватывает Восточное Средиземноморье и Ближний Восток.

Кроме этого, по сравнению с периодом до оккупации, Россия почти в три раза увеличила численность своих военнослужащих на полуострове: с 12 до 32 тысяч человек. Это сопровождалось также резким увеличением военных мощностей в Крыму.

Инфраструктура для ядерного оружия была восстановлена и модернизирована. Это вызывает серьезную обеспокоенность ввиду нарушения Россией обязательств по Договору о РСМД,

– отметил Прокопчук.

Украинский дипломат также указал: украинских граждан, проживающих в оккупированном Крыму и Севастополе, принудили к принятию российского гражданства, и теперь они подлежат обязательному военному призыву в РФ. Это, по словам Прокопчука, противоречит обязательствам государства-оккупанта в соответствии с международным правом.

"Мы не должны недооценивать непредсказуемые военные намерения Кремля и серьезные проблемы безопасности, вытекающие из целенаправленной милитаризации оккупированного Крымского полуострова и вод Черного и Азовского морей. Сочетание политико-дипломатического давления, экономических и персональных санкций является насущной необходимостью для устранения этой угрозы. ОБСЕ, как организация региональной безопасности, должна играть свою незаменимую роль в этом процессе", – добавил он.

Что известно об аннексии Крыма Россией?

В конце февраля 2014 года переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота РФ войска оккупировали Крымский полуостров. Поскольку российские военные были без опознавательных знаков, в народе их назвали "зелеными человечками".



16 марта 2014 года на территории АР Крым прошел псевдореферендум о статусе полуострова, организованный Кремлем. По сфальсифицированным результатам этого "голосования" Россия включила Крым в свой состав.



Ни Украина, ни Евросоюз, ни США не признали результатов референдума и считают, что Россия аннексировала Крым.