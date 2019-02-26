"Живой щит": доказательства циничных действий россиян во время аннексии Крыма отправили в Гаагу

Украина передала в Международный уголовный суд в Гааге сообщения об использовании российскими военными гражданского населения во время аннексии Крыма в 2014 году.

Во время расследования и подготовки доказательной базы для отправки в Гаагу украинская сторона установила, что силы РФ умышленно перемещали гражданское население в объекты ВСУ, находясь за спинами людей в момент блокировки и захвата этих объектов.

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В таких условиях украинские военные не могли применить оружие для защиты от нападения. Говорится по меньшей мере о 10 военных объектах ВСУ, где использовали такой "живой щит". К своим циничным действиям российские оккупанты привлекли не менее 1000 гражданских лиц.

"Живые щиты" состояли из 4 категорий гражданских лиц, среди которых были:

Крымчане как с пророссийскими, так и проукраинскими взглядами.

Лица, которых переместили с территории РФ для участия в оккупации полуострова.

Представители "казачества".

Представители так называемой "Крымской самообороны".

Показательным является захват военно-морской базы в Новоозерном, во время которого было привлечено не менее 300 человек, среди которых были мужчины и женщины, подростки и пожилые люди,

– отмечают в прокуратуре АР Крым.

Там также считают, что такие действия России следует квалифицировать как отдельный вид военных преступлений.

Кстати, запрет использования "живых щитов" закреплен в 28 статье IV Женевской конвенции.

Использование гражданского населения как "живого щита" в рамках вооруженных конфликтов не является уникальным явлением. Стоит отметить, что использование населения во время активной фазы оккупации в феврале – марте 2014 года отличается от общепринятого трактования этого преступления в международной практике.

Среди населения, которое выступало в качестве "живого щита", были и лица с пророссийскими взглядами, участие которых приветствовалось, а также те, кто собирался перед военными объектами вследствие угроз или шантажа. В таких случаях государство-оккупант также обязано не допустить присутствия гражданского населения в потенциально опасных местах для ведения боевых действий.

Кстати, 26 февраля в Украине отмечают День крымского сопротивления российской оккупации. Именно в этот день 5 лет назад под стенами Верховной Рады АРК в Симферополе состоялся многотысячный митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Его созвал Меджлис крымскотатарского народа. Этот митинг показал фальшивость российской пропаганды, которая пыталась убедить мир в том, что все жители полуострова хотят воссоединения с Россией.

Что известно об аннексии Крыма Россией?

В конце февраля 2014 года переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота РФ войска оккупировали Крымский полуостров. Поскольку российские военные были без опознавательных знаков, в народе их назвали "зелеными человечками". 16 марта 2014 года на территории АР Крым прошел псевдореферендум о статусе полуострова, организованный Кремлем. По сфальсифицированным результатам этого "голосования" Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Евросоюз, ни США не признали результатов референдума и считают, что Россия аннексировала Крым.