Оккупанты России проводят масштабные военные учения в Крыму

В аннексированном Крыму Российская Федерация организовала новые военные учения десантных сил. Оккупанты будут отрабатывать вопросы переброски войск на большие расстояния комбинированным способом и в кратчайшие сроки.

По информации министерства обороны РФ, к учениям привлекли более 1,5 тысяч десантников, более 300 единиц боевой техники.

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Россияне для учений также будут использовать самолеты военно-транспортной авиации, вертолеты армейской авиации и большие десантные корабли Черноморского флота.

Оккупанты заявили, что "одним из наиболее зрелищных эпизодов" станет высадка с боевых десантных кораблей "с целью захвата и уничтожения пунктов управления условного противника".

К слову, за 5 лет аннексии Крыма Россия сумела превратить полуостров в огромную военную базу. В частности, количество своих военных в Крыму за это время РФ увеличила почти в три раза: с 12 до 32 тысяч человек.

Что известно об аннексии Крыма Россией? В конце февраля 2014 года переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота РФ войска оккупировали Крымский полуостров. Поскольку российские военные были без опознавательных знаков, в народе их назвали "зелеными человечками".



16 марта 2014 года на территории АР Крым прошел псевдореферендум о статусе полуострова, организованный Кремлем. По сфальсифицированным результатам этого "голосования" Россия включила Крым в свой состав.



Ни Украина, ни Евросоюз, ни США не признали результаты референдума и считают, что Россия аннексировала Крым.

Что нужно знать об аннексии Крыма: смотрите видео