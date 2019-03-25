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      Оккупанты России проводят масштабные военные учения в Крыму

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      Оккупанты России проводят масштабные военные учения в Крыму
      Оккупанты России проводят масштабные военные учения в Крыму / Фото из открытых источников

      В аннексированном Крыму Российская Федерация организовала новые военные учения десантных сил. Оккупанты будут отрабатывать вопросы переброски войск на большие расстояния комбинированным способом и в кратчайшие сроки.

      По информации министерства обороны РФ, к учениям привлекли более 1,5 тысяч десантников, более 300 единиц боевой техники.

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      Россияне для учений также будут использовать самолеты военно-транспортной авиации, вертолеты армейской авиации и большие десантные корабли Черноморского флота.

      Оккупанты заявили, что "одним из наиболее зрелищных эпизодов" станет высадка с боевых десантных кораблей "с целью захвата и уничтожения пунктов управления условного противника".

      К слову, за 5 лет аннексии Крыма Россия сумела превратить полуостров в огромную военную базу. В частности, количество своих военных в Крыму за это время РФ увеличила почти в три раза: с 12 до 32 тысяч человек.

      Что известно об аннексии Крыма Россией? В конце февраля 2014 года переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота РФ войска оккупировали Крымский полуостров. Поскольку российские военные были без опознавательных знаков, в народе их назвали "зелеными человечками".

      16 марта 2014 года на территории АР Крым прошел псевдореферендум о статусе полуострова, организованный Кремлем. По сфальсифицированным результатам этого "голосования" Россия включила Крым в свой состав.

      Ни Украина, ни Евросоюз, ни США не признали результаты референдума и считают, что Россия аннексировала Крым.

      Что нужно знать об аннексии Крыма: смотрите видео

       

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Аннексия Крыма Новости Крыма Новости России
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