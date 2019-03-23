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      Сколько платит Россия, чтобы быть вместе с Крымом: впечатляющие цифры

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      Пять лет Россия уже расплачивается за Крым. В полуостров "вбухивают" миллиарды долларов – тратят на строительство моста, дорог и теплоэлектростанций. Журналисты "Радио свобода" проанализировали, как аннексия ударила по экономике России.

      Потеря российских миллиардов

      Две теплоэлектростанции – подарок Владимира Путина крымчанам к пятой годовщине аннексии. На строительство "Таврической" и "Балаклавской" станций Россия потратила более миллиарда долларов. Российские телеканалы показывали, как Путин блуждает по новым коридорам ТЭС.

      Читайте также: Как аннексия Крыма может перерасти в распад России

      Однако то, что теплоэлектростанции работают на газовых турбинах немецкого концерна Siemens, установленным в обход санкций – в России не показывали.

      Крым существенно бьет по карману Кремля. За пять лет после аннексии Россия потеряла 150 миллиардов долларов, подсчитал аналитик Bloomberg Скотт Джонсон.

      Спад производства

      После аннексии российская экономика переживает спад производства. Крым дорого обходится не только российским бизнесменам, которые попали в санкционные списки, но и рядовым налогоплательщикам.

      Читайте также: Почему россияне разлюбили оккупированный Крым

      Российские вливания в Крым пока большого эффекта не имеют. Сами крымчане богаче не становятся. В интервью "Радио свобода" это объяснил российский бизнесмен.

      "Там деньги вкладываются исключительно в инфраструктуру, но от этого там не появляется платежеспособный спрос. Ведь инфраструктуру, которую сейчас строят, ее просто не достаточно, она – мизерная", – сказал бизнесмен Дмитрий Потапенко.

      Инвестиции в Крым

      Сколько Россия уже инвестировала в Крым, подсчитал редактор издания "Коммерсант" Дмитрий Бутрин. Цифра в рублях – двенадцати значительная.

      "В период первого пятилетия после аннексии Крыма Россия была вынуждена инвестировать в местную экономику, которая составляла в 2014 году 0,25% ВВ страны, около 1,1 триллиона рублей (17 миллиардов долларов, – 24 канал).

      Чувствуют ли крымчане изменения

      В 2019 году крымчане жалуются на экономику, по их словам, им не хватает зарплат и пенсий.

      Если брать финансовый вопрос, то при Украине я тоже работала и намного больше ставка была,
      – вспомнила крымчанка.

      "Что касается финансов – плохо. Зарплата маленькая", – пожаловался житель Крыма.

      Больше о мыслях крымчан об оккупации полуострова – читайте в материале 24 канала.

      Санкции против России

      Цена, которую платит Россия за Крым – это не только деньги. За время аннексии более 700 российских компаний и физических лиц попали под санкции США. Сейчас в Вашингтоне обсуждают новые финансовые ограничения, которые могут ввести в 2019 году.

      Что нужно знать об аннексии Крыма: смотрите видео

      Полный выпуск программы "Крым Реалии" смотрите сегодня на 24 Канале в 18:00. Не пропустите!

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      Теги: Украина – Россия Новости Украины Новости России Санкции Новости Крыма Аннексия Крыма
      Источник: 24 Канал
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