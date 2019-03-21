Как аннексия Крыма может перерасти в распад России

Аннексия Россией Крыма – угроза не только для соседних стран и Запада, но и для самой России. От Путина отворачиваются все. Если Москва решится на новую агрессию, то это будет угрожать единству ее территорий.

Все страны сейчас смотрят на Москву с подозрением и враждебностью – никто не собирается присоединяться к неосоветским проектам, рассказал эксперт по вопросам Евразии и бывший аналитик ЦРУ и Государственного департамента США Пол Гобл изданию "Крым.Реалии".

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Даже всегда благосклонные к России Армения и Беларусь фактически отворачиваются от Москвы, все чаще говоря о связях с Западом. Любые агрессивные намерения Кремля будут угрожать территориальной целостности России.

Любое новое применение силы в регионе со стороны Кремля не только потерпит неудачу, но и приведет к взрыву, способному разрушить не только перспективы хоть какого-то единства, но и сохранение России как единой территории. Если бы Запад был более сплочен и действовал предусмотрительнее и активнее, распад Московской империи начался бы довольно скоро,

– отметил Гобл.

Аннексия полуострова дала понять, что режим Путина является "ревизионистским и реваншистским государством", основанным на разрушении международного порядка.

"Как это обычно происходит в демократическом мире, западные страны постепенно возвращаются к той позиции, которую они занимали против Советского Союза: сдерживание и начало гонки вооружений и соперничества в тех областях, в которых изолированная Россия не сможет надеяться на победу", – добавил эксперт.

Россия не может отказаться от украинского полуострова из-за так называемой "символической ценности Крыма". Однако удерживать полуостров уже – это "стоит россиянам отношений с Западом и их собственного будущего".

Так, аннексия полуострова, по словам эксперта, стала реальной угрозой для самой России, ее соседей, Крыма и Запада. Если позволить агрессии Путина продолжаться, то "шанс на мирную жизнь и сохранение международного порядка почти полностью исчезнет". Гобл отмечает, что аннексия принесла крымчанам только репрессии и бедность.

Крымские татары фактически испытывают замедленную депортацию, а действия Москвы для уничтожения их общины, так же как и этнических украинцев в Крыму, в сочетании с заменой их сотнями тысяч россиян из России, поднимают проблему до уровня геноцида – на самом деле крупнейшего геноцида со времен действий Пол Пота в Камбодже,

– подчеркивает он.

Отметим, результаты опроса фонда "Общественное мнение" доказали, что сегодня лишь 39% россиян считают аннексию Крыма полезной. А весной 2015 года так считали 67% россиян. При этом 14% опрошенных заявили об исключительно негативном влиянии аннексии Крыма на экономику России. А 46% россиян считают, что аннексия плохо повлияла на международное положение их государства.

Как произошла аннексия Крыма Россией?Захват полуострова начался 20 февраля 2014 года. В тот период в Украине еще продолжался Майдан, а Виктор Янукович еще оставался официальным президентом. В конце февраля Россия начала перебрасывать на территорию Крыма своих военных в зеленой форме (зеленых человечков) без опознавательных знаков. Это было не сложно, ведь на полуострове базировались войска Черноморского флота РФ. Параллельно в Крыму появилась группировка российских "казаков". Они действовали под прикрытием "самообороны Крыма".



16 марта Россия провела в захваченном Крыму так называемый референдум о присоединении полуострова к РФ. Референдум был незаконным, а результаты сфальсифицированы. Это "волеизъявление крымчан" не признали ни Украина, ни цивилизованный мир. Однако именно этот "референдум" послужил Кремлю основанием для незаконного "присоединения" полуострова к России.



Украина не могла помешать аннексии Крыма, ведь на то время не было ни плана действий, ни действующего президента (обязанности исполнял Александр Турчинов), ни боеспособной украинской армии – ее разрушали годами.