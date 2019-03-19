Путин считает оккупацию Крыма Россией ошибкой, – Джемилев

Владимир Путин, президент России, в своем ближнем кругу открыто говорит, что аннексия Крыма была ошибкой. Но не будет публично это признавать.

Такое мнение в эфире телеканала "Прямой" озвучил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев. Он подчеркнул, что аннексия Крыма – ошибочное решение кремлевского лидера Владимира Путина: "И тот, кстати, в своей среде об этом уже говорит. Из надежных источников знаю".

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Путин говорит: "Мы с Крымом сделали ошибку, но мы это признавать не будем". Вот такая вот концепция", – сказал Джемилев. Ведь выход Путина из Крыма был бы для него "политическим харакири". После стольких попыток создать имидж "собирателя русских земель" признать свою ошибку трудно. "Так могут сказать только мужественные люди", – подытожил Джемилев.



Мустафа Джемилев сказал, что из надежных источников знает: Путин осознает, что ошибся

Как Россия аннексировала Крым – коротко:

– В феврале 2014 года россияне завели в Крым "зеленых человечков",

– пользуясь нестабильной ситуацией в Украине, российские военные взяли полуостров под контроль (с 20 февраля),

– 16 марта 2014 года россияне провели "референдум" относительно статуса полуострова,

– Украина, ЕС, США и многие другие страны не признали результаты голосования,

– 18 марта Путин объявил о "присоединении" Крыма к России.

Как выглядит Крым сейчас, после пяти лет оккупации – читайте и смотрите в материале 24 канала