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      5 лет после аннексии: как выглядит Крым сейчас

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      5 лет после аннексии: как выглядит Крым сейчас
      5 лет после аннексии: как выглядит Крым сейчас / Instagram/@mycrimea

      Прошло уже 5 лет после аннексии Крыма Россией. Как он выглядит сейчас и что изменилось? Первое, на что стоит обратить внимание – космические цены и безлюдные пляжи. Однако многие украинцы все же решаются ехать туда на отдых.

      Аннексия Крыма состоялась в марте 2014 года. На сегодня уже 5-й год Россия считает Крым своей территорией. В 2014-м году Украина была просто не готова к масштабному противодействию агрессии России. Именно поэтому страна-агрессор слишком легко отобрала автономную республику.

      Люди, что хотят попасть, например, в Херсонскую область, вынуждены проходить таможенный контроль. Не работают в Крыму много обыденных вещей, не осуществляет доставку Укрпочта, не работают и сервисы "Новой Почты". Соответственно, Крым буквально отрезан от украинских сервисов доставки.

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      Если бы вы хотели, скажем, отправить посылку родственникам, что остались в Крыму – вы не сможете этого сделать. Усложнено и транспортное сообщение между крымскими городами. Это и не удивительно, ведь эту территорию у нас просто отобрали.

      Цены в Крыму

      Первое, что удивляет – цены на фрукты, ведь многое Крым поставлял в Украину. Килограмм хурмы "Королек" на время сезона стоит 90 рублей (37 грн по курсу НБУ), и такая же цена, а порой и ниже, была на полках украинских супермаркетов. В Украину же этот фрукт завозили из Азербайджана.

      Ціна на ялтинський корольок у Криму. Фото Instagram/@mycrimea
      Цена на ялтинский королек в Крыму. Фото Instagram/@mycrimea

      Мандарины, что тоже неплохо созревают на крымской земле, покупателям предлагали за 100 рублей (42 грн по курсу НБУ) за 1 килограмм.

      Ціна на мандарини на ялтинському ринку. Фото Instagram/ @mycrimea
      Цена на мандарины на ялтинском рынке. Фото Instagram/ @mycrimea

      С работой в Крыму тоже все не так хорошо, как об этом рассказывают оккупанты. Курортные города, получавшие наибольшую прибыль в пляжный сезон, на сегодня переживают кризис. Однако на сайте по поиску работы все еще предлагают вакансии повара с заработной платой от 20 тысяч рублей, а это около 8 тысяч гривен.

      Рынок вакансий на подобных сайтах в Крыму обеднел. Предлагают менеджерские должности с заработной платой в 25 тысяч рублей (около 10 тысяч гривен), а также ищут операторов колл-центров: зарплата в пределах тех самых 20 тысяч рублей.

      Скрін із сайту пошуку роботи в Криму
      Скрин с сайта поиска работы в Крыму

      Если вы вдруг захотели отдохнуть, сходить, к примеру, в кино, то средняя цена билета в сети кинотеатров "Мультиплекс" – 500 рублей, а это около 200 гривен. В противовес, работа бармена в этом кинотеатре оценивается на 1-2 тысячи гривен меньше, чем аналогичная работа в Киеве или во Львове.

      Крымские города

      Туристов из Украины стало меньше, но они не исчезли. На улицах Ялты можно заметить автомобили с украинской регистрацией. Местные жители рассказывают, что это действительно так. Украинцы из Полтавы, Херсона и даже Киева – до сих пор ездят в Крым.

      Авто із донецькою реєстрацією у Ялті. Фото Instagram/@mycrimea
      Авто с донецкой регистрацией в Ялте. Фото Instagram/@mycrimea

      На улицах Крыма, в частности в Севастополе, царит "русский мир". Каждое утро люди спешат на работу, студенты на учебу. Рядом с ними военные проводят очередные "учения".

      Площа у Севастополі. Фото із внутрішніх джерел
      Площадь в Севастополе. Фото источников 24 канала

      Как рассказывают украинцы, оставшиеся на оккупированной территории, об Украине нельзя не только говорить, но и переписываться. Ведь все социальные сети жестко контролируют. Следовательно, если в разговоре через Viber, вы вспомните Украину – контекстная реклама с лицом Путина придет вскоре.

      Така контекстна реклама приходить користувачам Viber опісля згадки в розмові України
      Такая контекстная реклама приходит пользователям Viber после упоминания в разговоре Украины

      Крым за короткие 5 лет превратился в очаг распространения лживой политики Кремля, и если ты даже думаешь об Украине – это обязательно выяснят и вызовут на "беседу" в соответствующие органы.

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      сегодня
      1945
      Автор: Елена Кандяк
      Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Новости Севастополя Ялта
      Источник: 24 канал
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