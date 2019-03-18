Как Россия аннексировала Крым: ретроспектива растерянности и измены

18 марта 2014 года Путин совместно с самопровозглашенной властью захваченного Крыму Аксеновым, Константиновым и Чалым подписывают преступный договор о принятии Крыма в состав России. С тех пор прошло уже 5 лет вспоминаем, как это было и анализируем, могло быть по-другому.

20 февраля 2014 года ситуация в Киеве достигла апогея и вышла за все рамки здравого понимания. Протестующих начали убивать десятками. Мертвые тела на улицы столицы, беспорядок и паника. Это стало окончательным концом власти Януковича. Президент позорно убегает. Новая власть не до конца сформирована, Украина оправляется от ужасных потерь. И здесь ситуацией пользуется "старший брат".

Смотрите видео: 5 лет аннексии Крыма

Уже в конце февраля Россия начала перебрасывать свои войска в Крым. Вспомним события 5-летней давности...

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Ситуация в Киеве

Для начала воспроизведем события в столице, чтобы вспомнить, при каких условиях Россия вогнала нам нож в спину. Действия северного соседа напоминали ограбление во время похорон. Пока Украина оплакивала убитых протестующих, Кремль без сомнения начал воплощать в жизнь свою подлую кражу Крыма. Именно воплощать, подготовка длилась уже давно. Путин только выжидал подходящий момент.

18-21 февраля 2014 года стали последними днями Евромайдана, последними днями Януковича и Ко у власти и ужасными потерями. За эти дни (по данным Минздрава) были убиты 82 человека. Среди них 71 протестующий и 11 правоохранителей. Пострадало еще по меньшей мере 622 человека. Это, учтите, только те, кто обратился за официальной медицинской помощью.

20 февраля убийства достигли апогея: количество убитых считали десятками. Вечером нардепы поняли, что дальше некуда тянуть. В пол-одинадцатого вечера была принята резолюция, которая наконец остановила убийства. Заметим, "за" проголосовали 35 членов Партии регионов и 35 внефракционных. Только коммунисты не хотели останавливать кровопролитие и не отдали ни одного голоса.

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На второй день около полусотни силовиков пытались захватить Верховную Раду. Однако попытка провалилась. Все важные государственные учреждения фактически остались без охраны. В предыдущие дни уже были зафиксированы факты мародерства. Поэтому штаб Майдана временно взял под охрану правительственные здания. Также следили за порядком в центре города. Ведь тогда все еще официальная власть оставалась бездействующей.

Побег Януковича

Вероятно, Януковичу было просто не до этого. Еще с 19 февраля он начал собирать пожитки в своем имении в Межигорье. Вместе с тем велись переговоры с оппозицией. Хотя экс-президент уже не собирался оставаться в Киеве и урегулировать ситуацию. Проще было бежать.

Еще 21 февраля Янукович подписывал с лидерами оппозиции Соглашение об урегулировании кризиса в Украине, хотя ни оставаться, ни выполнять условия соглашения он не собирался. В тот же вечер была пылкая речь Парасюка, которая ввела его в политику и изменила ход событий. Он перебил Кличко во время траурной речи и отметил, что Янукович должен уйти в отставку. Иначе протестующие возьмут в руки оружие.

Друзья, я не буду многословным. Не хочу разводить здесь глупых разговоров, которыми нас кормят два с половиной месяца, я не верю в эти трудные политические процессы, о которых они говорят. 77 человек сложили голову, а они договариваются. Я вас очень прошу: поддержите это. Я говорю от своей сотни, в которой находится мой отец приехавший сюда: если вы завтра до 10 утра не выступите с заявлением, чтобы Янукович шел в отставку, мы идем на штурм с оружием, я вам клянусь.

Похоже, на такой ход событий не рассчитывала и сама оппозиция. Они вели переговоры с преступной властью и надеялись остаться в своей зоне комфорта, получив доступ к власти.

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В тот же вечер Янукович лично проверил вывоз его вещей (продолжалось это до 4 утра 22 февраля). Сам беглец вылетел в 22:40 21 февраля. Данные о том, куда полетел Янукович до сих пор противоречивы. Однако достоверно известно, что в итоге он оказался в Крыму.

Кстати, тогдашний глава СБУ Наливайченко и в то время и.о. министра внутренних дел Аваков ездили в Крым к Януковичу. И пробовали уговорить сложить полномочия.

Начало аннексии: 20 или 22 февраля?

Уже 22 февраля нардепы приняли постановление об самоустранении Януковича с поста президента. Здесь же был избран новый глава парламента Александр Турчинов. До выборов он взял на себя исполнение обязанностей президента.

Однако Россия не растерялась и воспользовалась слабостью Украины. Вероятно, планы по захвату украинского полуострова строились давно. Ведь Путин использовал аннексию Крыма как оправдание своего третьего пребывания на посту президента.

Аннексия полуострова началась 20 февраля. Напомним, в то время Янукович еще остается официальным президентом Украины. Хотя в Кремле уверяют, что начало аннексии – 22 февраля, у них есть медаль, которая этот факт отрицает. На медали "За возвращение Крыма" датой начала аннексии Крымского полуострова указано именно 20 февраля 2014 года.

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Так что еще в конце февраля Россия начала перебрасывать свои войска в форме без опознавательных знаков на территорию полуострова. Это им удалось без проблем, ведь в Крыму продолжали базироваться войска Черноморского флота России. Параллельно была создана группировка из российских "казаков". Они действовали под прикрытием "самообороны Крыма".



"Зеленые человечки" в Крыму

Уже 16 марта на полуострове прошел так называемый референдум о присоединении Крыма к России. Сам референдум был незаконным, а результаты фальсифицированы. Ни Украина, ни цивилизованный мир не признавали его. Однако именно это послужило Кремлю основанием для незаконного присоединения полуострова.

Будем откровенны, в 2000-х в Крыму были сепаратистские настроения. Но с приходом к власти Януковича они практически затихли. В декабре 13-го – феврале 14-го года на полуострове вспыхивают акции протеста, тщательно спланированные Кремлем. Россия имеет широкую агентуру, которая сможет поднятся в нужный момент.

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На фальсификацию результатов референдума также указывают опросы, которые проводились среди крымчан примерно в тот же период, что и проведенный так называемый референдум.

КМИС : соцопрос с 8 по 18 февраля 2014 года – 41% жителей Крыма хотят вхождения в состав России

: соцопрос с 8 по 18 февраля 2014 года – 41% жителей Крыма хотят вхождения в состав России Интернет-референдум телеканала АТR: 6 марта 2014 года – большинство людей, принявших участие в голосовании, высказались против (7 марта первый крымскотатарский телеканал АТR отключили от интернета)

Почему российские военные базировались в Крыму?



Май 1997 года Ельцин и Кравчук подписывают договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Согласно ему, бухты Севастополя разделены между Россией и Украиной для базирования флотов. У Украины – Стрелецкая, у России – Карантинная, Южная и Северная в аренде на 20 (+5) лет.



В апреле 2010года Медведев и Янукович подписали Харьковские соглашения, которые продлили срок аренды пунктов базирования Черноморского флота РФ в Крыму на 25 лет (после 2017 года) с возможностью его продления еще на 5 лет – до 2042-2047 годов.

Почему украинская власть была уверена, что это безопасно? В 1994 году Украина отказалась от ядерного оружия. А США, Россия и Великобритания предоставили гарантию суверенитета и безопасности Украины со своей стороны. Однако механизм защиты молодого государства был прописан очень неточно.

Поэтому, когда Россия аннексировала Крым, Великобритания и Штаты ограничились осуждением действий Кремля. Да, они ввели санкции против России, однако дальше этого никто не пошел. Циничность самой России вообще поражает. Глава их МИД-а Лавров заявил, что Россия продолжает уважать территориальную целостность Украины и ее границы, сложившихся после присоединения Крыма к России.

Почему Украина не начала войну

Турчинов неожиданно для себя самого получил власть. И все бы ничего, но отвечать на нападение России он был не готов. Плана действий не было, армия разрушалась годами. Будем откровенны, по состоянию на февраль 2014 года Украинская армия была недееспособна.

Было возможно собрать только 10 тысяч военнослужащих! При угрозе полномасштабного вторжения России, а такие планы у соседей были, этого количества плохо оснащенных военных было бы явно недостаточно для защиты. Российская армия – одна из самых мощных в мире, хотя экономическое положение граждан РФ местами просто унизительное, Кремль вкладывает гигантские суммы в свою боеспособность.

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Турчинов (во время допроса по делу о госизмене Януковича) откровенно рассказал, что врал украинцам. Чтобы не посеять панику, он уверял, что наша армия в состоянии нас защитить. Кстати, в начале аннексии полуострова Турчинов имел готовое решение о введении военного положения. Войну России мы не могли объявить, поскольку это состояние предусматривает применение без ограничений оружия, а Украине просто нечего было применять. Военное положение же помогло бы остановить "сепаратистский шабаш", поскольку ограничивает права на собрания, митинги и т.д.

Почему же военное положение так и не ввели? Чтобы ввести это состояние решения Турчинова было мало. Нужна была поддержка Рады. И.о. президента собрал лидеров большинства в парламенте. Однако они не поддержали предложение Турчинова, опасаясь, что он получит неограниченную власть. Ведь во время военного положения никакие выборы невозможны, а критическая ситуация могла затянуться надолго, и власть бы оставалась в руках Турчинова.

Измена военных и силовиков

Еще одним фактором, почему Украина не защищала Крым с оружием в руках, стала массовая измена местных правоохранителей и силовиков. На это было несколько причин, выделим основные:

Большинство военных, силовиков и сотрудников спецслужб были местными и они не хотели покидать Крым. Среди них было немало сторонников России. Большая часть воспринимала Украину и Россию наследниками СССР, и для них не было ничего удивительного и трагического в том, чтобы начать работать на Москву. Разница в зарплатах. К тому времени российские зарплаты были в 1,5-2 раза выше.

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По данным главного военного прокурора Матиос, из более 20 тысяч военнослужащих различных подразделений из Крыма вышло всего 6 тысяч.



Сколько военнослужащих предали Украину во время аннексии Крыма

Больше всего предателей оказалось среди правоохранителей, по данным Тучинова, 99% сотрудников милиции предали Украину. Немним "лучше" ситуация у СБУ – 90% не вернулись на материковую Украину.



Предатели в правоохранительных органах: цифры по подразделениям

Но предателей никто не любит. Лишь треть из всех, кто остался (примерно 15 тысяч), работают в Крыму. Большую часть уволили, поскольку они не смогли пройти переаттестацию или их заменили на работников из России. Многих отправили служить в отдаленные регионы России. Теперь они служат на Кавказе, Дальнем Востоке, Сибири. Пытаются заслужить доверие, одним словом.

Ещё части предателей повезло еще меньше – их отправили воевать в Сирию. На территорию оккупированного Крыма время от времени доставляют гробы из далекой страны, которая находится за тысячи километров от полуострова.

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Справедливости ради стоит отметить, что среди местных военнослужащих были и настоящие герои. Они до последнего обороняли свои военные базы. Были готовы биться не на жизнь,а на смерть, поскольку понимали, какие мизерные шансы на победу. Часть из них воевала, или воюет сейчас на Донбассе.

Дмитрий Делятицкий, 25 дней держал оборону части, был в плену. Воюет в АТО

Перемены на полуострове

С 2017 года призывников в армию также начали отправлять служить во все уголки России. Между тем на полуострове увеличивают количество военнослужащих с материковой части России. Так оккупационная власть обеспечивает себе лояльность. Так курортный Крым превращается в милитаризованную зону ...

Также сюда свезли российских чиновников. Прирост населения благодаря перемещению людей из России по состоянию на конец 2017 года был примерно 150 тысяч человек. Однако, общая численность населения почти не изменилась, ведь множество сознательных украинцев и крымских татар покинуло полуостров и на материковой Украине ждут его освобождения ... Наблюдаемое замещение населения, действенная схема со времен Советского Союза. Для Кремля Крым – большая и удобная военная база. Поэтому здесь им нужны только лояльные люди.

Нелояльных преследуют, задерживают, сажают в тюрьмы. Именно в Крыму были первые убитые в современной войне между Украиной и Россией. Именно в Крыму появились десятки политических заключенных.

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Два основных изменения за 5 года оккупации в Крыму:

Этнические чистки от преследований до перемещения людей из других регионов РФ

Тотальная милитаризация полуострова: из природного заповедника Крым превращается в военную базу.

Чему нас это всё научило

Благодаря вторжению российских войск на территорию Украины политическая элита была вынуждена решиться на серьезные изменения. Если бы не прямая агрессия, с Януковичем и Ко велись бы переговоры, ведь оппозиционные политики хотели не более, чем получить свою часть пирога.

Однако, в сложившейся ситуации сразу после завершения Майдана, идти на компромиссы было нереально. Не захотели бы они меняться – потеряли бы Украину, а вместе с ней – политические амбиции и собственный бизнес.

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Именно агрессия России резко повернула путь Украины. Северный сосед надолго стал для нас врагом, больше никакой дружбы, переговоров и договоренностей. Аннексия Крыма, как цинично бы это не звучало, укрепила добытое во время Революции Достоинства. Мы движемся в направлении Запада; не забываем о своей идентичности и языке; сотрудничаем с партнерами, но надеемся только на собственные силы; строим сильную армию, которая в случае необходимости сможет защитить границы государства; усердно работаем и поднимаем свою экономику.

Важно помнить: война началась не с Донбасса. Война началась с Крыма. Не было бы аннексии Крыма, не было бы войны на Донбассе. И пока полуостров не вернется в состав Украины, до тех пор эта война не будет завершена.