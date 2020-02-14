Раскол в семьях и протесты, – Сенцов рассказал о первых днях оккупации Крыма

Россия незаконно аннексировала украинский Крым в конце февраля 2014 года. В первые дни оккупации на полуострове никто не понимал, что происходит. Однако когда крымчане поняли, что на самом деле произошло, то начались протесты. Кроме того, в некоторых семьях произошел раскол из-за разной позиции людей относительно агрессии РФ.

Об этом рассказал режиссер и освобожденный политзаключенный Олег Сенцов, пишет "Крым.Реалии". По его словам, часть людей в Крыму поддерживала так называемое присоединение полуострова к РФ, а остальные были категорически против жить под контролем оккупантов.

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Бабушка моей знакомой говорила: "Пойми, я хочу умереть в России", а моя знакомая отвечала ей: "Ты умрешь, а мне здесь жить",

– рассказывал Сенцов.

Он отметил, что и у россиян, и у жителей оккупированных районов есть интернет и свободный доступ к информации. Однако это, как оказалось, не влияет на их взгляды, ведь "кто читает-то "Украинскую правду", а другие смотрят Шария".

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Режиссер добавил, что не был противником России в начале оккупации Крыма. Несмотря на это он понимал, что от президента РФ Путина не стоит ждать чего-то хорошего, ведь он является диктатором.

До 27 февраля 2014 года (до захвата Верховной Рады Крыма "зелеными человечками" – 24 канал) я не был противником России. У них были свои дела, у нас – свои. Я понимал, кто такой Путин и ничего хорошего от него не ожидал. Я понимал, что это диктатура, нацистское государство, но я думал, что это их дело – не наше. С 27 февраля 2014 года это стало моим делом, потому что они захватили Крым – мою Родину,

– отметил Сенцов.

Поэтому он отметил, что Украина должна постоянно говорить о том, что Россия является агрессором, а на Донбассе продолжается война, в которой гибнут наши защитники.

Как Россия аннексировала украинский Крым?​

Россия в 2014 году напала на Украину и аннексировала Крым. Произошло это в то время, когда в стране продолжался Евромайдан, а Виктор Янукович еще оставался официальным президентом. Сначала РФ перебросила на территорию полуострова своих военных в форме без опознавательных знаков. Уже 16 марта Москва провела так называемый референдум, который послужил ей основанием для незаконного "присоединения" Крыма к России. Этот референдум был незаконным, его не признали ни Украина, ни цивилизованный мир.



Уже весной 2014 года РФ ворвалась на восток Украины и начала там войну, которая продолжается до сих пор. Россия постоянно поддерживает подконтрольных ей боевиков, предоставляет им оружие, тяжелую технику и даже своих российских военных. Также все действия главарей боевиков напрямую контролирует Кремль.