Розкол в сім'ях і протести, – Сенцов розповів про перші дні окупації Криму

Росія незаконно анексувала український Крим наприкінці лютого 2014 року. У перші дні окупації на півострові ніхто не розумів, що відбувається. Проте коли кримчани зрозуміли, що насправді сталося, то почалися протести. Окрім того, а деяких сім'ях стався розкол через різну позицію людей щодо агресії РФ.

Про це розповів режисер і звільнений політв'язень Олег Сенцов, пише "Крим.Реалії". За його словами, частина людей у Криму підтримували так зване приєдання півотрова до РФ, а інші були категорично проти жити під контролем окупантів.

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Бабуся моєї знайомої говорила: "Зрозумій, я ж хочу померти в Росії", а моя знайома відповідала їй: "Ти помреш, а мені тут жити",

– розповідав Сенцов.

Він зауважив, що і в росіян, і в жителів окупованих районів є інтернет та вільний доступ до інформації. Проте це, як виявилось, не впливає на їхні погляди, адже "хтось читає "Українську правду", а інші дивляться Шарія".

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Режисер додав, що не був противником Росії до початку окупації Криму. Попри це він розумів, що від президента РФ Путіна не варто чекати чогось хорошого, адже він є диктатором.

До 27 лютого 2014 роки (до захоплення Верховної Ради Криму "зеленими чоловічками", – 24 канал) я не був противником Росії. У них були свої справи, у нас – свої. Я розумів, хто такий Путін і нічого хорошого від нього не очікував. Я розумів, що це диктатура, нацистська держава, але я думав, що це їхня справа – не наша. З 27 лютого 2014 року ця стало моєю справою, тому що вони захопили Крим – мою Батьківщиною,

– наголосив Сенцов.

Тому він зауважив, що Україна має постійно говорити про те, що Росія є агресором, а на Донбасі триває війна, у якій гинуть наші захисники.

Як Росія анексувала український Крим?Росія у 2014 році напала на Україну та анексувала Крим. Сталося це у той час, коли в країні тривав Євромайдан, а Віктор Янукович ще залишався офіційним президентом. Спочатку РФ перекинула на територію півострова своїх військових у формі без розпізнавальних знаків. Вже 16 березня Москва провела так званий референдум, який послугував їй підставою для незаконного "приєднання" Криму до Росії. Цей референдум був незаконним, його не визнали ні Україна, ні цивілізований світ.



Вже весною 2014 року РФ вдерлася на Схід України та почала там війну, яка триває досі. Росія постійно підтримує підконтрольних йому бойовиків, надає їм зброю, важку техніку та навіть своїх російських військових. Також усі дії ватажків бойовиків напряму контролює Кремль.