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      Нормальна країна вже би повернула Україні Крим, – глава ОП Польщі про Росію

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      Голова ОП Польщі прокоментував агресивну політику Росії / eastnews.ua

      У Польщі кажуть, що діалог з Росією можливий навіть в умовах агресії, хоча дружбу з нею в основному підтримують країни, розташовані далеко від її кордонів. Окрім того, якби РФ стала нормальною європейською державою, то вже б давно повернула Україні незаконно анексований Крим.

      Таку заяву зробив голова Офісу президента Польщі Кшиштоф Щерський в інтерв'ю Dziennik Gazeta Prawna відповідаючи на питання про неможливість настання миру на Донбасі чи повернення Криму Україні найближчим часом.

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      Тобто ви припускаєте, що Росія не може бути нормальною європейською країною. Така країна віддала б Крим. Я хотів би європейську Росію,
      – сказав він.

      Водночас голова польського ОП переконаний, що діалог з агресором можливий і про це свідчать переговори у Мінську. Проте не варто плутати формат ведення переговорів і повернення до нормальних відносин як у довірених партнерів.

      "Певна проблема міжнародних відносин полягає в тому, що теплі почуття до Росії ростуть разом із віддаленням від її кордонів. Захисниками дружби з Росією є ті, хто якнайдалі розташований від неї", – сказав Щерський.

      Також чиновник прокоментував позицію президента Польщі Анджея Дуда щодо відносин з Росією. Спочатку той заявляв, що "ніхто при здоровому глузді в Польщі не хоче напружених відносин з Москвою, бо це наш сусід". Проте Дуда переконаний, що про конструктивні відносини з Москвою мова може йти тільки після того, як вона почне поважати суверенітет і територіальну цілісність інших країн.

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      До слова, наприкінці січня Президент України Володимир Зеленський перебував з візитом у Польщі і зустрівся там з колегою Анджеєм Дудою. Останній наголосив, що підтримує територіальну цілісність України і вимагає від окупанта повернути захоплені території.

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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Новини України Новини політики Новини Польщі Новини Росії Україна – Росія Анексія Криму Анджей Дуда Мінські домовленості
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