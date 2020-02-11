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      Зеленський сподівається, що через 4 роки зарплати в Україні будуть, як у Польщі

      245 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський вірить у те, що протягом 4 років рівень середньої зарплати в Україні наблизиться до рівня зарплат у сусідній Польщі. Глава держави очікує на повернення українських заробітчан додому.

      Про це Зеленський повідомив у відео "Один робочий день Президента України", опубліковане Офісом Президента.

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      Я дуже хочу, що у нас середня заробітна плата була, як у Польщі. Хочу вірити, що ми за ці 4,5 роки здійснимо цю мрію. Хоча б (зарплата – 24 канал) трішечки менше, ніж у Польщі, вже нормально. Принаймні 70% від польської зарплати – вважаю, що переможе те, що ти все ж хочем бути вдома,
      – наголосив президент.

      Глава держави пояснив, що орієнтується саме на Польщу, оскільки, за його словами, уже декілька мільйонів українців працюють та живуть у Польщі. Для того, аби повернути їх додому, потрібно щоб українські зарплати відповідали польським.

      Дивіться відео "Один робочий день Президента України":

      Відзначимо, що середня заробітна плата в Україні у грудні 2019 року збільшилася на 16% у порівнянні з груднем 2018 року. Відтепер вона складає 12 тисяч 264 гривні.

      Згідно з даними Держстату, найвищу зарплату нарахували у Києві. У грудні вона складала 18 тисяч 869 гривень. А найнижчу отримали у Чернігівській області – 8 тисяч 851 гривня. Загалом у більшості областей України розмір зарплати коливається у межах від 10 до 11 тисяч гривень.


      Середня зарплата по Україні зросла / Інфографіка 24 канал

      Найбільшу зарплату отримують у галузі фінансової та страхової діяльності – 22 тисячі 198 гривень. А найнижчу –працівники охорони здоров'я та надання соціальної допомоги (8 тисяч 505 гривень), а також ті, хто працюють у галузі тимчасового розміщування й організації харчування (7 тисяч 280 гривень).

      Що відомо про зарплати в Україні?З 1 січня 2020 року мінімальна заробітна плата в Україні становить 4 тисячі 723 гривні на місяць або 28,31 гривні за годину. А найвищі середні зарплати отримують українці у Маріуполі, Києві, Дніпрі, Одесі та Харкові.

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      Раніше аналітики підбили підсумки за 4 квартал 2019 року. Середня зарплата у робітничих сферах в Україні становила 10 тисяч 500 гривень.


      Які зарплати у робітничій сфері / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Зарплата Новини Польщі Заробітчани
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