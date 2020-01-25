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      Як українці ставляться до зарплати в конвертах: вражаючі дані

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      Всі критикують непрозорість тіньової зайнятості в Україні, проте самі не проти отримувати частину зарплати "на руки". Скільки відсотків готові чесно платити податки – дізнавалися в українців.

      Понад половина українців готові працювати офіційно, проте частину зарплати отримувати в конвертах.

      Цікаво: Які зарплати в Україні у робітничій сфері: інфографіка

      Оминати оподаткування готові 28% опитаних, а кожен шостий зізнався, що більшість зарплати отримує неофіційно.


      Скільки отримує частину зарплати неофіційно.

      Існування тіньової зайнятості позитивно оцінює 14% респондентів, а кожному четвертому – байдуже. Трохи менше, ніж половина українців негативно ставляться до зарплати в конвертах.


      Як українці ставляться до неофіційної зарплати

      Боїться втратити роботу, а відповідно і джерело фінансового забезпечення 51% українців. І лише третина не хвилюється через  фінансове безробіття.

      Дані: Центр Разумкова

      Повний випуск "Вєсті.UA" дивіться тут

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Гроші Зарплата Соціологічне дослідження
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