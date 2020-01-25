Як українці ставляться до зарплати в конвертах: вражаючі дані
Всі критикують непрозорість тіньової зайнятості в Україні, проте самі не проти отримувати частину зарплати "на руки". Скільки відсотків готові чесно платити податки – дізнавалися в українців.
Понад половина українців готові працювати офіційно, проте частину зарплати отримувати в конвертах.
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Оминати оподаткування готові 28% опитаних, а кожен шостий зізнався, що більшість зарплати отримує неофіційно.
Скільки отримує частину зарплати неофіційно.
Існування тіньової зайнятості позитивно оцінює 14% респондентів, а кожному четвертому – байдуже. Трохи менше, ніж половина українців негативно ставляться до зарплати в конвертах.
Як українці ставляться до неофіційної зарплати
Боїться втратити роботу, а відповідно і джерело фінансового забезпечення 51% українців. І лише третина не хвилюється через фінансове безробіття.
Дані: Центр Разумкова
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