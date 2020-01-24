Вєсті.UA: Сердючка керуватиме Укрзалізницею? "Тупий і ще тупіший" у Раді
У випуску програми "Вєсті.UA" за 24 січня – Укрзалізницю планують віддати в управління національному оператору залізниць Німеччини. В України, до слова, вже є гідний кандидат на посаду очільника. Депутати-початківці зі "Слуг народу" на перший погляд у парламенті проявляють себе непогано. Але все одно знайдуться ті, хто здатен зіпсувати цю статистику.
Також у випуску:
Скільки відсотків українців готові чесно платити податки.
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