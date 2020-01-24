Вести.UA: Сердючка будет руководить Укрзализныцей? "Тупой и еще тупее" в Раде
В выпуске программы "Вести.UA" за 24 января – "Укрзализныцю" планируют отдать в управление национальному оператору железных дорог Германии. В Украине, к слову, уже есть достойный кандидат на должность руководителя. Депутаты-новички со "Слуг народа" на первый взгляд в парламенте проявляют себя неплохо. Но все равно найдутся те, кто способен испортить эту статистику.
Также в выпуске:
Сколько процентов украинцев готовы честно платить налоги.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии