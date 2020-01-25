Как украинцы относятся к зарплате в конвертах: впечатляющие данные
Все критикуют непрозрачность теневой занятости в Украине, однако сами не против получать часть зарплаты "на руки". Сколько процентов готовы честно платить налоги – узнавали у украинцев.
Более половины украинцев готовы работать официально, но часть зарплаты получать в конвертах.
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Обходить налогообложение готовы 28% опрошенных, а каждый шестой признался, что большинство зарплаты получает неофициально.
Сколько получает часть зарплаты неофициально.
Существование теневой занятости положительно оценивает 14% респондентов, а каждому четвертому – безразлично. Чуть меньше, чем половина украинцев негативно относятся к зарплате в конвертах.
Как украинцы относятся к неофициальной зарплате
Боятся потерять работу, а соответственно и источник финансового обеспечения 51% украинцев. И только треть не волнуется из-за финансовой безработицы.
Данные: Центр Разумкова
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