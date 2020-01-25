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      Как украинцы относятся к зарплате в конвертах: впечатляющие данные

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      Все критикуют непрозрачность теневой занятости в Украине, однако сами не против получать часть зарплаты "на руки". Сколько процентов готовы честно платить налоги – узнавали у украинцев.

      Более половины украинцев готовы работать официально, но часть зарплаты получать в конвертах.

      Интересно: Какие зарплаты в Украине в рабочей сфере: инфографика

      Обходить налогообложение готовы 28% опрошенных, а каждый шестой признался, что большинство зарплаты получает неофициально.

      Сколько получает часть зарплаты неофициально.

      Существование теневой занятости положительно оценивает 14% респондентов, а каждому четвертому – безразлично. Чуть меньше, чем половина украинцев негативно относятся к зарплате в конвертах.


      Как украинцы относятся к неофициальной зарплате

      Боятся потерять работу, а соответственно и источник финансового обеспечения 51% украинцев. И только треть не волнуется из-за финансовой безработицы.

      Данные: Центр Разумкова

      Полный выпуск "Вести.UA" смотрите здесь

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Социологическое исследование Зарплата Деньги Новости Украины
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