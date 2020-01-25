Как украинцы относятся к зарплате в конвертах: впечатляющие данные

Все критикуют непрозрачность теневой занятости в Украине, однако сами не против получать часть зарплаты "на руки". Сколько процентов готовы честно платить налоги – узнавали у украинцев.

Более половины украинцев готовы работать официально, но часть зарплаты получать в конвертах.

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Обходить налогообложение готовы 28% опрошенных, а каждый шестой признался, что большинство зарплаты получает неофициально.

Сколько получает часть зарплаты неофициально.

Существование теневой занятости положительно оценивает 14% респондентов, а каждому четвертому – безразлично. Чуть меньше, чем половина украинцев негативно относятся к зарплате в конвертах.



Как украинцы относятся к неофициальной зарплате

Боятся потерять работу, а соответственно и источник финансового обеспечения 51% украинцев. И только треть не волнуется из-за финансовой безработицы.

Данные: Центр Разумкова

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