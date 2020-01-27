Польща вимагає повернути повну територіальну цілісність України

Польський президент Анджей Дуда вкотре підтримав територіальну цілісність України. Також він наголосив, що повернення повної територіальної цілісності України – це однозначна позиція Польщі.

Таку заяву Дуда зробив під час брифінгу за підсумками зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським. Останній зараз перебуває з офіційним візитом в Польщі.

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Як розповів Дуда, політики під час зустрічі обговорили:

ситуацію в Україні,

взаємини з Росією,

окупацію Донбасу та Криму.

Для Польщі питання є однозначним – ми вимагаємо повернення переваги міжнародного права та не порушувати норми цього права. Повернення повної територіальної цілісності України – це наша однозначна позиція. Україна завжди може розраховувати на нас,

– заявив польський президент.

Також він підтримав обмін полоненими, який нещодавно відбувся між Україною та бойовиками. Дуда зазначив, що для звичайних людей і для суспільства це дуже важливо.

Також Дуда запросив Зеленського спільно увічнити пам'ять польських і українських солдатів, що боролися у 20-му році XX століття з більшовицьким нападом. За його словами, такий захід зміцнить як зв’язки між суспільства, так і сприятиме побудові гарних взаємин між народами. Дуда додав, що сто років минуло після тих подій, коли проти більшовиків боролися і українці, і поляки.

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Спільний брифінг Зеленського та Дуди за підсумками їхньої зустрічі: відео

До слова, Зеленський і Дуда також домовилися, що у Польщі буде відновлено зруйновану могилу воїнів Української повстанської армії. Рзміщується вона на горі Монастир у Підкарпатському воєводстві.