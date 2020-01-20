У Польщі створюють спеціальний штаб, який буде реагувати на брехню Путіна

У канцелярії польського президента Анджея Дуди створюють кризовий штаб, що займатиметься реагуванням на пропагандистські заяви керманича Кремля Володимира Путіна. Зокрема, штаб реагуватиме на брехню Путіна щодо Польщі в історичних питаннях.

У такий спосіб польська влада готується до 75 річниці Голокосту, інформує видання RMF24.

Важливо! Польща була жертвою, а не винуватцем Другої світової: відповідь Європарламенту Путіну

З нагоди дня пам'яті жертв Голокосту в Ізраїлі відбудеться всесвітній форум. Серед інших в Єрусалимі виступить і російський президент Володимир Путін.

Що відомо про День пам'яті жертв Голокосту?Міжнародний День пам'яті жертв Голокосту щорічно відзначається 27 січня. Пам'ятна дата запроваджена рішенням Генасамблеї ООН у 2005 році.



Дату обрали на честь дня, коли війська Першого українського фронту звільнили в'язнів найбільшого нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау. За час існування концтабору у ньому за різними оцінками загинули до 2,2 мільйона людей. У 2020 році світ відзначає 75 річницю звільнення в'язнів табору.

Кризовий штаб складатиметься з експертів у сфері комунікацій та істориків. Їх основним завданням буде виявлення та реагування на брехню Путіна по гарячих слідах. Зокрема, поляки бояться, що російський лідер вкотре розповідатиме про "участь Польщі у винищенні євреїв".

Для чого полякам кризовий штаб проти Путіна?Причина до неможливого банальна – поляків дістала брехня Путіна на історичні теми. Проти Польщі лідер Кремля використовує ті ж самі методи, що й проти України – просто перекручує історичні факти, намагаючись виставити опонента "військовим злочинцем".

Як Путін брехав про Польщу: свіжі приклади

Брехня: серед іншого Володимир Путін брехав про початок Другої світової війни. За його словами, вона почалася "через змову Польщі і Німеччини". Підписання Пакту Молотова – Ріббентропа він визнає, але "це нічого не означає".

Правда: насправді ж саме домовленість між СРСР і Німеччиною стала передумовою для початку війни. У ній обидві держави поділили сфери впливу у Європі, а опісля майже одночасно напали на Польщу з різних флангів.

До слова: Дуда не поїде в Ізраїль, бо йому не дадуть там виступити, а Путіну – дадуть

Брехня: крім того, Путін називав посла Польщі у гітлерівській Німеччині Юзефа Липського "антисемітською свинею". Мовляв, той погоджувався і підтримував позицію Третього Рейху щодо євреїв.

Правда: на танці Путіна на кістках відповів вже головний рабин Польщі Михайло Шудріх. Він заявив, що російський лідер розповсюджує брехню, яка ґрунтується на єдиній фразі, вирваній з контексту. Мовляв, Польща перед війною підтримувала еміграцію євреїв з Німеччини, чому сприяли військові і дипломати, серед яких і Липський.