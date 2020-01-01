Головний рабин Польщі прокоментував заяву Путіна про "антисемітську свиню"

Володимир Путін звинуватив посла Польщі у гітлерівській Німеччині Юзефа Липського в антисемітизмі. Таку заяву в Польщі назвали безвідповідальною та вирваною з контексту.

Про це йдеться у спільній заяві головного рабина Польщі Михайла Шудріха та голови польського Союзу єврейських громад Клари Колодзейскі-Полтин, опублікованій в газеті Rzechpospolita.

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У своїй заяві Шудріх і Колодзейскі-Полтин відзначають, що звинувачення Путіна підкріплені "єдиним реченням, вирваним з контексту".

Вони також нагадали, що у 1938 р. Польща підтримувала еміграцію євреїв в союзі з сіоністським рухом, якому таємно надавала військову підтримку. До цього, як стверджується у документі, були причетні польські дипломати та особисто посол Липський.

Шудріх і Колодзейскі-Полтин наголосили й на тому, що Німеччина "не приховує правди про Другу світову війну". Цього вони побажали й Росії.

Якими словами Путін розізлив Польщу

24 грудня на розширеній колегії Міноборони Путін назвав посла Польщі в нацистській Німеччині Юзефа Липського "антисемітською свинею"і "поганню" та звинуватив його у перемовинах з Гітлером та погодженням із його антисемітськими поглядами.

Путін також додав, що радянські війська перетнули кордон Польщі лише після того, як країна втратила контроль над ситуацією. Мовляв, у той момент влада Польщі "була вже десь на польсько-румунському кордоні" і "розмовляти на цю тему не було з ким".

Як відреагували поляки

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Путін неодноразово брехав про Польщу і завжди робив це свідомо. За його словами, очільник Кремля поводиться так через тиск міжнародної спільноти.

Польща також заявила, що готова вести з Росією тривалу інформаційну війну через скандальні заяви президента Росії Володимира Путіна про Другу Світову.

Як відреагувала Німеччина

Берлін нагадав Росії, що Третій Рейх та Радянський Союз поділили Польщу. Так у Німеччині відреагували на заяву Путіна про участь Польщі у "розв’язанні Другої Світової війни".