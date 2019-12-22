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      Російська пропаганда сталінськими методами: у Польщі відреагували на скандальну заяву Путіна

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      Путін вкотре показав свою любов до СРСР / Колаж 24 каналу

      СРСР спільно з Німеччиною виявили агресію на початку Другої світової війни. Таку відповідь оприлюднила Польща як реакцію на скандальну заяву президента РФ Путіна про вторгнення радянських військ на землі поляків.

      Інститут національної пам'яті у Варшаві нагадав Путіну, що, Пакт Молотова – Ріббентропа 23 серпня 1939 року уклали СРСР та нацистська Німеччина напередодні нападу на Польщу.

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      Що заявив Путін

      Президент Росії Володимир Путін сказав, що радянські війська перетнули кордон Польщі лише після того, як країна втратила контроль над ситуацією. Мовляв, у той момент влада Польщі "була вже десь на польсько-румунському кордоні" й "розмовляти на цю тему не було з ким".

      Як відреагувала Польща

      У Польщі були шоковані й спершу лише попросили час на оцінку слів Путіна – "чи потребує він дипломатичної реакції". Про це говорив заступник голови міністерства закордонних справ країни Шимон Шинковський вель Сенк.

      Згодом Варшава зробила заяву:

      І гітлерівська Німеччина, і Радянський Союз Леніна й Сталіна послідовно прагнули нав'язати свої порядки іншим європейським народам. Друга світова війна почалася з агресії Німеччини та Радянського Союзу на Польщу в 1939 році.

      Пакт Молотова – Ріббентропа, укладений 23 серпня 1939 року, фактично підтверджує це: 

      Суть змови двох агресорів полягав у таємному протоколі, який містив положення про розподіл сфер впливу на території незалежних держав: Польщі, Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії та Румунії. Цей протокол фактично робить угоду (СРСР та Німеччини – 24 канал) основою агресії обох країн з вересня 1939 року.

      Поляки також наголосили, що "у період тісної співпраці у 1939 – 1941 роках Німеччина та Радянський Союз проводили політику нещадного терору", причому "у той час тривала взаємна координація репресивних дій НКВС та Гестапо".

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      Таку Польщі нагадали Путіну, що ворогом Гітлера Сталін став лише у 1941 році, а до того вони успішно товаришували:

      У 1941 році, після періоду тісної співпраці з Гітлером, сам СРСР став об'єктом нападу і лише тоді став ворогом німецького Третього Рейху.

      "Сьогодні кожен, хто поважає факти, розуміє, наскільки важливою була співпраця Радянського Союзу та Німеччини у глобальному конфлікті. І для кожного, хто поважає факти, очевидні мільйони жертв радянського комунізму в ХХ столітті", – додали поляки у відповіді Путіну й підсумували:

      Сьогоднішні методи російської пропаганди – це відтворення найгірших прикладів сталінського періоду.

      Натомість Путін продовжує вважати, що "прирівнювати Радянський Союз і фашистську Німеччину – це верх цинізму": "Значить, люди не знають історію, читати і писати не вміють".

      Що насправді сталося у 1939 році: факти

      • 1 вересня 1939 року війська Гітлера вдерлися до Польщі. 
      • 17 вересня на територію Польщі зайшла армія Сталіна й окупувала східні регіони країни.
      • 22 вересня німецькі та радянські військові частини в Бересті влаштували спільний військовий парад на честь успішного завершення "польської кампанії".
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини Польщі Новини Росії Володимир Путін СРСР Війна Історія Російська пропаганда
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