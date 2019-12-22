Російська пропаганда сталінськими методами: у Польщі відреагували на скандальну заяву Путіна

СРСР спільно з Німеччиною виявили агресію на початку Другої світової війни. Таку відповідь оприлюднила Польща як реакцію на скандальну заяву президента РФ Путіна про вторгнення радянських військ на землі поляків.

Інститут національної пам'яті у Варшаві нагадав Путіну, що, Пакт Молотова – Ріббентропа 23 серпня 1939 року уклали СРСР та нацистська Німеччина напередодні нападу на Польщу.

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Що заявив Путін

Президент Росії Володимир Путін сказав, що радянські війська перетнули кордон Польщі лише після того, як країна втратила контроль над ситуацією. Мовляв, у той момент влада Польщі "була вже десь на польсько-румунському кордоні" й "розмовляти на цю тему не було з ким".

Як відреагувала Польща

У Польщі були шоковані й спершу лише попросили час на оцінку слів Путіна – "чи потребує він дипломатичної реакції". Про це говорив заступник голови міністерства закордонних справ країни Шимон Шинковський вель Сенк.

Згодом Варшава зробила заяву:

І гітлерівська Німеччина, і Радянський Союз Леніна й Сталіна послідовно прагнули нав'язати свої порядки іншим європейським народам. Друга світова війна почалася з агресії Німеччини та Радянського Союзу на Польщу в 1939 році.

Пакт Молотова – Ріббентропа, укладений 23 серпня 1939 року, фактично підтверджує це:

Суть змови двох агресорів полягав у таємному протоколі, який містив положення про розподіл сфер впливу на території незалежних держав: Польщі, Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії та Румунії. Цей протокол фактично робить угоду (СРСР та Німеччини – 24 канал) основою агресії обох країн з вересня 1939 року.

Поляки також наголосили, що "у період тісної співпраці у 1939 – 1941 роках Німеччина та Радянський Союз проводили політику нещадного терору", причому "у той час тривала взаємна координація репресивних дій НКВС та Гестапо".

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Таку Польщі нагадали Путіну, що ворогом Гітлера Сталін став лише у 1941 році, а до того вони успішно товаришували:

У 1941 році, після періоду тісної співпраці з Гітлером, сам СРСР став об'єктом нападу і лише тоді став ворогом німецького Третього Рейху.

"Сьогодні кожен, хто поважає факти, розуміє, наскільки важливою була співпраця Радянського Союзу та Німеччини у глобальному конфлікті. І для кожного, хто поважає факти, очевидні мільйони жертв радянського комунізму в ХХ столітті", – додали поляки у відповіді Путіну й підсумували:

Сьогоднішні методи російської пропаганди – це відтворення найгірших прикладів сталінського періоду.

Натомість Путін продовжує вважати, що "прирівнювати Радянський Союз і фашистську Німеччину – це верх цинізму": "Значить, люди не знають історію, читати і писати не вміють".

Що насправді сталося у 1939 році: факти