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      Российская пропаганда сталинскими методами: в Польше отреагировали на скандальные слова Путина

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      Путин в очередной раз показал свою любовь к СССР / Коллаж 24 канала

      СССР совместно с Германией проявили агрессию в начале Второй мировой войны. Такой ответ обнародовала Польша как реакцию на скандальное заявление президента РФ Путина о вторжении советских войск на земли поляков.

      Институт национальной памяти в Варшаве напомнил Путину, что Пакт Молотова – Риббентропа 23 августа 1939 года заключили СССР и нацистская Германия накануне нападения на Польшу.

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      Что заявил Путин

      Президент России Владимир Путин сказал, что советские войска пересекли границу Польши только после того, как страна потеряла контроль над ситуацией. Мол, в тот момент власть Польши "была уже где-то на польско-румынской границе" и "разговаривать на эту тему не с кем было".

      Как отреагировала Польша

      В Польше были шокированы и сначала лишь попросили время на оценку слов Путина – "нуждаются ли они в дипломатической реакции". Об этом говорил замминистра иностранных дел страны Шимон Шинковский вель Сенк.

      Впоследствии Варшава сделала заявление:

      И гитлеровская Германия, и Советский Союз Ленина и Сталина последовательно стремились навязать свои порядки другим европейским народам. Вторая мировая война началась с агрессии Германии и Советского Союза на Польшу в 1939 году.

      Пакт Молотова – Риббентропа, заключенный 23 августа 1939 года, фактически подтверждает это: 

      Суть сговора двух агрессоров состоял в тайном протоколе, который содержал положения о распределении сфер влияния на территории независимых государств: Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии и Румынии. Этот протокол фактически делает соглашение (СССР и Германии – 24 канал) основой агрессии обеих стран с сентября 1939 года.

      Поляки также отметили, что "в период тесного сотрудничества в 1939 – 1941 годах Германия и Советский Союз проводили политику беспощадного террора", причем "в то время шла взаимная координация репрессивных действий НКВД и Гестапо".

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      Также в Польше напомнили Путину, что врагом Гитлера Сталин стал лишь в 1941 году, а до того они успешно дружили:

      В 1941 году, после периода тесного сотрудничества с Гитлером, сам СССР стал объектом нападения и только тогда стал врагом немецкого Третьего Рейха.

      "Сегодня каждый, кто уважает факты, понимает, насколько важным было сотрудничество Советского Союза и Германии в глобальном конфликте. И для каждого, кто уважает факты, очевидны миллионы жертв советского коммунизма в ХХ веке", – добавили поляки в ответе Путину и подытожили:

      Сегодняшние методы российской пропаганды – это воспроизведение худших примеров сталинского периода.

      А вот Путин продолжает считать, что "приравнивать Советский Союз и фашистскую Германию – это верх цинизма": "Значит, люди не знают историю, читать и писать не умеют".

      Что на самом деле произошло в 1939 году: факты

      • 1 сентября 1939 года войска Гитлера вторглись в Польшу. 
      • 17 сентября на территорию Польши зашла армия Сталина и оккупировала восточные регионы страны.
      • 22 сентября немецкие и советские военные части в Бресте устроили совместный военный парад в честь успешного завершения "польской кампании".
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Польши Новости России Владимир Путин СССР Война История Российская пропаганда
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