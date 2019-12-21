21:47
21 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба Likar покер
      more
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИГОРНЫЙ БИЗНЕС СТРЕЛЬБА НА ЛУБЯНКЕ В МОСКВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: 700 миллионов долларов для Сирии. Ставка Путина на Кадырова
      Вєсті Кремля
      19:31, сегодня
      Вести.UA. Жир: Украинский Джон Сноу. Что потерял Янукович, то нашел Дубинский
      Вєсті.UA
      19:02, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИГОРНЫЙ БИЗНЕС СТРЕЛЬБА НА ЛУБЯНКЕ В МОСКВЕ

      Путин назвал часть Украины "русскими землями": Пристайко пообещал ему плохой финал

      182 Читати новину українською
      Пристайко ответил на упреки Путина / Коллаж 24 канала

      Президент России Владимир Путин на своей большой пресс-конференции 19 декабря прибег к своей трактовке исторических процессов. Так, он отметился заявлением о том, что Причорономорье и восточные регионы попали в состав Украины случайно. На такие слова главы Кремля уже отреагировал глава МИД Украины Вадим Пристайко.

      Он отметил: заявления Путина о том, что некоторые территории Украины являются "исконно русской землей" – игра на эмоциях и манипуляции с историей. Об этом он рассказал в комментарии Укринформу.

      Актуально: Путин назвал часть Украины российской территории: в МИД ему резко ответили

      История  не очень надежный советник по политическим делам. К историческим аргументам обычно обращаются тогда, когда нечего больше сказать,
      – подчеркнул дипломат.

      Однако, по мнению Пристайко, та же история может давать ценные уроки. Один из таких лучше не игнорировать российскому президенту.

      Те, кто заглядывают на чужую землю, кто видят за границей какие-то "исконные территории" всегда приходят в плохой финал. И если именно Украина должна предоставить кому-то очередной урок истории, то так тому и быть,
      – добавил он.

      Пристайко одновременно напомнил: Путин пообещал на международной арене, что приложит усилия для того, чтобы выполнить все обязательства, данные во время встречи "нормандской четверки" в Париже. Теперь от него это с нетерпением ожидают.

      "Это – дела и это – реальные шаги к миру. А эти заявления и манипуляции историей – это игра на эмоциях. Мы умеем отличать слова от действий. От всех, кто сидел за столом переговоров в Нормандии, мы ожидаем действий", – сказал Пристайко.

      Путин назвал часть Украины "исконно русской": как это было

      Путин на пресс-конференции разъяснял свое понимание истории – мол, во время создания Советского Союза "российские территории", которые к Украине не имели никакого отношения, решили почему-то ей передать.

      Российский президент назвал это "странным решением Владимира Ленина" и добавил, что теперь "РФ с этим разбирается". На эти наглые заявления уже отреагировали в украинском МИД.

      Путин рассказывает об "исконно российских территориях": видео

       

      Миллионы людей останутся перед праздниками без денег, – Каленков о невыплате НДС промышленникам
      сегодня
      761
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Владимир Путин Вадим Пристайко МИД Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:00 Що криється за стосунками Білецького і Авакова
      Антон Голобородько 285
      сегодня , 17:00 Луценко включився у сценарій Кремля в Україні: що задумав ексгенпрокурор
      Сергій Лещенко 780
      сегодня , 14:38 Контракт о транзите газа: Кабмин опубликовал текст протокола встречи
      Ірина Кошанська 306
      сегодня , 12:00 Планы Кремля полностью провалены
      Ель Мюрид 2086
      сегодня , 11:00 Если купить себе замок: как работает формат концессии в Украине
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук