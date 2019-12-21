Путин назвал часть Украины "русскими землями": Пристайко пообещал ему плохой финал

Президент России Владимир Путин на своей большой пресс-конференции 19 декабря прибег к своей трактовке исторических процессов. Так, он отметился заявлением о том, что Причорономорье и восточные регионы попали в состав Украины случайно. На такие слова главы Кремля уже отреагировал глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Он отметил: заявления Путина о том, что некоторые территории Украины являются "исконно русской землей" – игра на эмоциях и манипуляции с историей. Об этом он рассказал в комментарии Укринформу.

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История – не очень надежный советник по политическим делам. К историческим аргументам обычно обращаются тогда, когда нечего больше сказать,

– подчеркнул дипломат.

Однако, по мнению Пристайко, та же история может давать ценные уроки. Один из таких лучше не игнорировать российскому президенту.

Те, кто заглядывают на чужую землю, кто видят за границей какие-то "исконные территории" –всегда приходят в плохой финал. И если именно Украина должна предоставить кому-то очередной урок истории, то так тому и быть,

– добавил он.

Пристайко одновременно напомнил: Путин пообещал на международной арене, что приложит усилия для того, чтобы выполнить все обязательства, данные во время встречи "нормандской четверки" в Париже. Теперь от него это с нетерпением ожидают.

"Это – дела и это – реальные шаги к миру. А эти заявления и манипуляции историей – это игра на эмоциях. Мы умеем отличать слова от действий. От всех, кто сидел за столом переговоров в Нормандии, мы ожидаем действий", – сказал Пристайко.

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Путин на пресс-конференции разъяснял свое понимание истории – мол, во время создания Советского Союза "российские территории", которые к Украине не имели никакого отношения, решили почему-то ей передать.

Российский президент назвал это "странным решением Владимира Ленина" и добавил, что теперь "РФ с этим разбирается". На эти наглые заявления уже отреагировали в украинском МИД.

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