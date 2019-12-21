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      Путін назвав частину України "російськими землями": Пристайко пообіцяв йому поганий фінал

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      Пристайко відповів на закиди Путіна / колаж 24 каналу

      Президент Росії Володимир Путін на своїй великій пресконференції 19 грудня вдався до свого трактування історичних процесів. Так, він відзначився заявою про те, що Причорономор’я та східні регіони потрапили до складу України випадково. На такі слова очільника Кремля вже відреагував глава МЗС України Вадим Пристайко.

      Він зауважив: заяви Путіна про те, що деякі території України є "споконвічною російською землею", є грою на емоціях і маніпуляціями з історією. Про це він розповів в коментарі Укрінформу.

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      Історія – не дуже надійний радник у політичних справах. До історичних аргументів зазвичай звертаються тоді, коли немає чого більше сказати,
      – наголосив дипломат.

      Однак, на думку Пристайка, та ж історія може давати цінні уроки. Один із таких краще не ігнорувати російському президенту.

      Ті, хто зазирають на чужу землю, хто бачать за кордоном якісь "споконвічні території" – завжди приходять до поганого фіналу. І якщо саме Україна мусить надати комусь черговий урок історії, то так тому й бути,
      – додав він.

      Пристайко водночас нагадав: Путін пообіцяв на міжнародній арені, що докладе зусиль для того, щоб виконати всі зобов’язання, дані під час зустрічі "нормандської четвірки" у Парижі. Тепер від нього це з нетерпінням очікують.

      "Це – справи і це – реальні кроки до миру. А оці заяви і маніпуляції історією – це гра на емоціях. Ми вміємо відрізняти слова від дій. Від усіх, хто сидів за столом переговорів у Нормандії, ми очікуємо дій", – сказав Пристайко.

      Путін назвав частину України "споконвічно російською": як це було

      Путін на пресконференції роз’яснював своє розуміння історії – мовляв, під час створення Радянського Союзу "російські території, які до України не мали жодного відношення, вирішили чомусь їй передати.

      Російський президент назвав це "дивним рішенням Володимира Леніна" і додав, що тепер "РФ з цим розбирається". На ці зухвалі заяви вже відреагували в українському МЗС.

      Путін розповідає про "споконвічно російські території": відео

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики МЗС України Вадим Пристайко Володимир Путін Україна – Росія
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