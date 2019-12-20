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      Путін назвав частину України російською територією: в МЗС йому різко відповіли

      606 Читать новость на русском
      Володимир Путін / Getty images

      Під час своєї великої пресконференції очільник Кремля вразив заявою: він вважає усе українське Причорномор’я та Схід "споконвічно російською територією". Путін роз’яснював своє розуміння історії – мовляв, під час створення Радянського Союзу "російські території, які до України не мали жодного відношення, вирішили чомусь їй передати.

      Російський президент назвав це "дивним рішенням Володимира Леніна" і додав, що тепер "РФ з цим розбирається". На ці зухвалі заяви вже відреагували в українському МЗС.

      Основне: Пресконференція Володимира Путіна: головні тези про Україну

      Ми однозначно засуджуємо будь-які спроби РФ зазіхати на територіальну цілісність України... Ми однозначно це засуджуємо, ніякий наратив Путіна і ніякі його вигадки не будуть працювати для нас,
      – заявив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар під час ранкового засідання Верховної Ради.

      За його словами, невдовзі МЗС має оприлюднити офіційну реакцію на слова глави Кремля.

      Взагалі, звернімося до історії, хто кому належав? Колись, свого часу, Москва була підпорядкована Києву. Тож давайте говорити про коріння, а не про наслідки,
      – додав український дипломат.

      Путін розповідає про "споконвічно російські території": відео

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Верховна Рада МЗС України Україна – Росія
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