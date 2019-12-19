Пресконференція Володимира Путіна: основні тези про Україну

Під час щорічної великої пресконференції 19 грудня Володимир Путін говорив про агресію в Україні. Президент Росії прокоментував можливість пошуку альтернатив для мінських домовленостей, однак анонсував наступну зустріч нормандського формату. Очільник Кремля також оцінив теперішнє становище Росії у міжнародній спільноті.

На цьогорічній пресконференції очільника Кремля були присутні майже 2000 російських і зарубіжних журналістів. Їхня кількість цього року є рекордною, а сам захід відбувається вже 15 раз.

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Про мінські угоди і ситуацію на Донбасі

Мінські угоди. Путін стривожився заявою президента України Володимира Зеленського про можливий перегляд мінських угод. Він вважає, що це неможливо, а після цього "ситуація може зайти в глухий кут". Російський президент вважає, що ніякої альтернативи бути не може.

Мене дуже насторожила заява президента України Володимира Зеленського після того, як він поїхав із Парижа, про те, що можна було би переглянути мінські угоди,

– пояснив він.

Що казав український президент? Володимир Зеленський заявив про бажання внести зміни до мінських домовленостей ще під час фінального брифінгу у Парижі, перебуваючи за одним столом з іншими лідерами нормандського формату – Меркель, Путіним і Макроном.

Від України традиційно акредитувався журналіст Роман Цимбалюк. Попередніх років він відзначився гострими питаннями на тему російскої окупації та полонених.

Цього разу журналіст поцікавився у Путіна, коли Росія збирається розпустити окупаційні адміністрації на окупованому Донбасі.

Путін у відповідь заявив, що представників бойовиків "змусили поставити підписи під мінськими домовленостями", а його через це "буквально взяли за горло".

Очільник кремля вважає, що до закриття кордону на тимчасово окупованому Донбасі – довгий шлях. За його словами, воно завершитьсялише після "всеохопного політичного врегулюванння" та "правами" для бойовикі, а почнеться на другий день після проведення виборів.

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Про присутність Росії на Донбасі

Путін вкотре заявив, що на Донбасі немає іноземних військ. Мовляв, там є місцеві "міліція" і "сили самооборони," які нібито складаються з місцевих мешканців.

У мене часто запитують, звідки у них є танки, інша військова техніка. Послухайте, у багатьох гарячих точках світу відбуваються конфлікти і бойові дії. До того ж, з застосуванням танків, артилерії і так далі. Звідки вони їх беруть? Мабуть, від тих структур і держав, які їм симпатизують,

– стверджує російський президент.

Крім того, він визнав, що на Донбасі справді є іноземні найманці. Однак говорив не про росіян, а про "французів і німців, що воюють і з одного боку, і з іншого"

Про особливий статус Донбасу і прямий діалог з бойовиками

Президент Росії вважає, що ключем у мінських домовленостях є імплементація закону про особливий статус Донбасу в Конституцію. Тим, що закон продовжили лише на рік, Путін незадоволений. Мовляв, "ні теперішня, ні колишня влада України не хочуть цього робити".

Зеленський анонсував, що закон про тимчасовий статус Донбасу має стати постійним, а також містити положення формули Штайнмаєра. Закон передбачатиме виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України. Лише після цього в ОРДЛО можна буде провести вибори.

"Хоча ми постійно говоримо. І не тільки я, а й інші учасники нормандського формату неодноразово говорять про те, що закон має стати постійним", – переконує він.

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Окрім того, таким ж "необхідним" Путін вважає "прямий діалог з Донбасом", тобто ватажками бойовиків.

Наголосимо, команда Зеленського заявляла, що прямий діалог з проросійськими бойовиками неможливий, оскільки це одна з "червоних ліній". Однак у Росії завжди на цьому наполягають.

Що передбачає закон про особливий статус Донбасу?Підписаний Зеленським закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", був ухвалений у 2014 році терміном на 3 роки. Але з 2017 року парламент двічі продовжував дію закону на рік. Термін дії закону мав завершитися 31 грудня 2019 року, проте тепер його дію продовжили на рік – до 2020 року.Зміст закону: особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО набуває чинності тільки після виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.

Про нову зустріч у нормандському форматі

Довгоочікувана і довгообговорювана зустріч "нормандської четвірки" відбулася 9 грудня у Парижі. Тоді ж лідери Німеччини, Франції, України та Росії домовилися зустрітися ще раз – через 4 місяці. Володимир Путін заявив, що для цього потрібні позитивні зміни – і він їх побачив.

Які позитивні зміни бачить Путін:

Закон про особливий статус Донбасу таки продовжили.

Відбулося розведення військ.

Поки розведення відбулося лише на трьох ділянках: у районі Станиці Луганської, у районі Золотого, у районі Петрівського. Під час нормандської зустрічі домовилися, що розведення сил на Донбасі має відбутися у трьох нових точках.

Кількість обстрілів зменшилася.

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Про що домовилися лідери "нормандської четвірки" / інфографіка 24 каналу

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Про газ: "Думаю, що ми домовимося"

Російський президент заявив, що Україна та Росія все-таки зможуть домовитися між собою у газовому питанні.

Ми не збираємося підписувати контракт, щоб потім припинити транзит. Ми в цьому самі зацікавлені. ... Український маршрут – довший, ніж маршрут по Балтійському морю, і дорожчий для нас. Але все-таки в Центральну, в Південну Європу цей маршрут добре відпрацьований, ми готові його зберегти,

– заявив він.

Путін також переконує, що Росія не має на меті дестабілізувати ситуацію і нібито зовсім не хоче використосувати газове питання для тиску і впливу на Україну. За його словами, "будівництво газопроводів в обхід України на таку позицію не впилває".

Щодо рішення Стокгольмського арбітражу, то російський лідер його, як і раніше, називає "політичним, а не правовим".

Про імпічмент Трампу і американські санкції

Путін заявив, що Росія буде дзеркально відповідати на санкції США

У імпічмент для Трампа, який палата представників у Конгресі підтримала 18 грудня більшістю голосів, Путін не дуже вірить. За словами Путіна, демократи, програвши на виборах, то пред'явили Трампу звинувачення в змові з Росією, то "тиск на Україну якесь придумали".

А ось на масштабні американські санкції, які ухвалив комітет у закордонних справах Сенату США 18 грудня, очільник Кремля обіцяє дзеркальну відповідь. Обіцяє – це позначиться на міжнародних стосунках.

Ми знаємо їхній підхід, який полягає в тому, що США будуть з нами працювати там, де їм цікаво і вигідно. Будуть стримувати у той же час Росію за допомогою рішень подібного роду. Але ми теж, знаючи це, будемо поступати дзеркальним чином, ось і все,

– сказав він.

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