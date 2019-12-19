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      Пресс-конференция Владимира Путина: основные тезисы про Украину

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      Основные тезисы пресс-конференции Путина / ТАСС

      Во время ежегодной большой пресс-конференции 19 декабря Владимир Путин говорил об агрессии в Украине. Президент России прокомментировал возможность поиска альтернатив для минских договоренностей, однако анонсировал следующую встречу нормандского формата. Глава Кремля также оценил нынешнее положение России в международном сообществе.

      На нынешней пресс-конференции главы Кремля присутствовали почти 2000 российских и зарубежных журналистов. Их количество в этом году является рекордным, а само мероприятие происходит уже 15 раз.

      Смотрите: Пресс-конференции Владимира Путина: онлайн-трансляция

      О минских соглашениях и ситуации на Донбассе

      Минские соглашения. Путина встревожило заявление Президента Украины Владимира Зеленского о возможном пересмотре минских соглашений. Он считает, что это невозможно, а после этого "ситуация может зайти в тупик". Российский президент считает, что никакой альтернативы быть не может.

      Меня очень насторожило заявление Президента Украины Владимира Зеленского после того, как он уехал из Парижа, о том, что можно было бы пересмотреть минские соглашения,
      – пояснил он.

      Что говорил украинский президент? Владимир Зеленский заявил о желании внести изменения в минские договоренности еще во время финального брифинга в Париже, находясь за одним столом с другими лидерами нормандского формата – Меркель, Путиным и Макроном.

      • От Украины традиционно аккредитовался журналист Роман Цимбалюк. До этого он отличился острыми вопросами на тему российской оккупации и пленных.
      • На этот раз журналист поинтересовался у Путина, когда Россия собирается распустить оккупационные администрации на оккупированном Донбассе.

      Путин в ответ заявил, что представителей боевиков "заставили поставить подписи под минскими договоренностями", а его из-за этого "буквально взяли за горло".

      Глава Кремля считает, что до закрытия границы на временно оккупированном Донбассе – долгий путь. По его словам, оно завершится лишь после "всеобъемлющего политического урегулирования" и "прав" для боевики, а начнется на следующий день после проведения выборов.

      О присутствии России на Донбассе 

      Путин в очередной раз заявил, что на Донбассе нет иностранных войск. Мол, там есть местные "милиция" и "силы самообороны," которые якобы состоят из местных жителей.

      У меня часто спрашивают, откуда у них есть танки, другая военная техника. Послушайте, во многих горячих точках мира происходят конфликты и боевые действия. К тому же, с применением танков, артиллерии и так далее. Откуда они их берут? Видимо, от тех структур и государств, которые им симпатизируют,
      – утверждает российский президент.

      Кроме того, он признал, что на Донбассе действительно есть иностранные наемники. Однако говорил не о русских, а о "французах и немцах, которые воюют и с одной стороны, и с другой".

      Об особом статусе Донбасса и прямом диалоге с боевиками

      Президент России считает, что ключом в минских договоренностях является имплементация закона об особом статусе Донбасса в Конституцию. Тем, что закон продолжили лишь на год, Путин недоволен. Мол, "ни нынешняя, ни бывшая власть Украины не хотят этого делать".

      Зеленский анонсировал, что закон о временном статусе Донбасса должен стать постоянным, а также содержать положения формулы Штайнмайера. Закон будет предусматривать вывод всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины. Только после этого в ОРДЛО можно будет провести выборы.

      "Хотя мы постоянно говорим. И не только я, но и другие участники нормандского формата неоднократно говорят о том, что закон должен стать постоянным", – убеждает он.

      Кроме того, таким же "необходимым" Путин считает "прямой диалог с Донбассом", то есть главарями боевиков.

      Отметим, команда Зеленского заявляла, что прямой диалог с пророссийскими боевиками невозможен, поскольку это одна из "красных линий". Однако в России всегда на этом настаивают.

      Что предусматривает закон об особом статусе Донбасса?Подписанный Зеленским закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, был принят в 2014 году сроком на 3 года. Но с 2017 года парламент дважды продлевал действие закона на год. Срок действия закона должен был завершиться 31 декабря 2019 года, однако теперь его действие продлили на год – до 2020 года. Содержание закона: особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО вступает в силу только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников из территории Украины.

      О газе: "Думаю, что мы договоримся"

      Российский президент заявил, что Украина и Россия все-таки смогут договориться между собой в газовом вопросе.

      Мы не собираемся подписывать контракт, чтобы потом прекратить транзит. Мы в этом сами заинтересованы. ... Украинский маршрут – длиннее, чем маршрут по Балтийскому морю, и дороже для нас. Но все-таки в Центральную, в Южную Европу этот маршрут хорошо отработан, мы готовы его сохранить,
      – заявил он.

      Путин также утверждает, что Россия не имеет целью дестабилизировать ситуацию и якобы совсем не хочет использовать газовый вопрос для давления и влияния на Украину. По его словам, "строительство газопроводов в обход Украины на такую позиция не влияет".

      Относительно решения Стокгольмского арбитража, то российский лидер его, как и ранее, называет "политическим, а не правовым".

      Новость дополняется...

      Важно: 9 декабря состоялась нормандская встреча. Впервые с 2016 года лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон, Германии Ангела Меркель и России Владимир Путин сели за стол переговоров.

      Во время нормандского саммита Зеленский и Путин впервые поговорили тет-а-тет. По итогам встречи опубликовали документ, в котором указано, что:

      • Обмен пленными состоится по схеме "всех идентифицированных на всех идентифицированных" до 31 декабря 2019 года;
      • разведение сил на трех новых участках на Донбассе пройдет до конца марта 2020 года;
      • стороны российско-украинской войны взяли на себя обязательства сделать все возможное, чтобы обеспечить полное прекращение огня на Донбассе до 31 декабря 2019 года;
      • на Донбассе планируют открыть новые пункты пропуска на линии разграничения в течение 30 дней.

      нормандський саміт, про що домовилися
      О чем договорилась нормандская четверка / Инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики Новости России Владимир Путин
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