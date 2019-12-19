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      Донбасс порожняк не гонит, – Путин о "гордых" людях на оккупированных территориях

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      Путин рассказал о "гордых" людях на оккупированных территориях / ТАСС

      Президент России Владимир Путин считает, что Украина должна отказаться от попыток решить конфликт с боевиками на Донбассе "силовым методом".

      Во время ежегодной пресс-конференции российский президент снова отметил на прямом диалоге украинской власти с пророссийскими боевиками на оккупированном Донбассе.

      Обратите внимание: Путин заявил, будет еще одна встреча в нормандском формате

      Отметим, что команда Зеленского заявляла, что прямой диалог с пророссийскими боевиками невозможен, поскольку это одна из "красных линий". Однако в России всегда на этом настаивают.

      По словам Путина, если стать на позицию диалога, то проблема будет решена. Если будут приниматься и "дальше попытки силовым способом задушить, я думаю, что вряд ли это можно будет сделать".

      Известная фраза – "Донбасс порожняк не гонит". Она хулиганская такая. Ну, там гордые люди живут,
      – сказал Путин.

      Заметим, что Путин заявил, что на Донбассе нет иностранных войск. Мол, там есть местные "милиция" и "силы самообороны," которые состоят из местных жителей. Подробнее об этом – здесь.

      К теме: Путин раскритиковал закон об особом статусе Донбасса

      "Донбасс порожняк не гонит" – что это за фраза
      "Донбасс порожняк не гонит" – это распространенный на Донбассе мем, известный с 40-50-х годов 20-го века.

      Буквально означает, что из Донбасса вагоны без угля (порожняк) не приходят, а иносказательно фраза означала, что на Донбассе вообще отличные мастера, которые предоставляют услуги высшего качества. Выражение было моральной компенсацией тяжелого и опасного труда шахтера.

      Фраза стала популярной в 2000 году благодаря Виктору Януковичу. Учитывая его криминальное прошлое фраза приобрела новое значение. Выражение "гнать порожняк" означает "говорить чушь, ложь" и является синонимом фразы "не отвечать за базар".

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Украина – Россия Владимир Путин Пророссийские боевики Новости Донецка Новости Луганска
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