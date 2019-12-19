Путин раскритиковал закон об особом статусе Донбасса

Владимир Зеленский подписал закон, которым парламент на год продлил действие особого порядка местного самоуправления в оккупированных районах Донетчины и Луганщины. Президент России считает, что ключом в минских договоренностях является имплементация закона об особом статусе Донбасса в Конституцию.

Путин во время ежегодной пресс-конференции заявил, что закон продолжили лишь на год, "а это не постоянная основа".

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Хотя мы постоянно говорим. И не только я, но и другие участники нормандского формата неоднократно говорят о том, что закон должен стать постоянным,

– отметил лидер страны-агрессора.

По словам Путина, ни предыдущая власть Украины, ни нынешняя – делать этого не хотят.

Без этого никуда не деться. Это первое, а второе – надо прямой диалог с Донбассом, а его тоже нет,

– добавил Владимир Путин.

Отметим, что команда Зеленского заявляла, что прямой диалог с пророссийскими боевиками невозможен, поскольку это одна из "красных линий". Однако в России всегда на этом настаивают.

Что предусматривает закон об особом статусе Донбасса

Подписанный Зеленским закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, был принят в 2014 году сроком на 3 года. Но с 2017 года парламент дважды продлевал действие закона в год. Срок действия закона должен был завершиться 31 декабря 2019 года, однако теперь его действие продлили на год – до 2020 года.

Содержание закона: особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО вступает в силу только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

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Что могут изменить в новом законе

Зеленский анонсировал, что закон о временном статусе Донбасса должен стать постоянным, а также содержать положения формулы Штайнмайера.

Все о формуле Штайнмайера – читайте здесь.

Предусматривать вывод всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины. Только после этого в ОРДЛО можно будет провести выборы.

Зеленский уверял, что новый закон власть будет разрабатывать вместе с обществом.

Договоренности участников нормандского саммита / Инфографика 24 канала