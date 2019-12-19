Путин обеспокоен заявлением Зеленского о минских договоренностях

Владимир Путин встревожился заявлением президента Украины Владимира Зеленского о возможном пересмотре минских соглашений. Он считает, что это невозможно.

Нет ничего, кроме минских договоренностей, об этом сказал российский президент во время своей ежегодной пресс-конфереции.

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Путин заявил, что в результате пересмотра ситуация "может зайти в тупик"

Меня очень насторожило заявление президента Украины Владимира Зеленского после того, как он уехал из Парижа, о том, что можно было бы пересмотреть минские соглашения,

– пояснил он.

Отвечая на вопрос украинского журналиста Романа Цимбалюка о том, когда Россия решит расформировать оккупационные администрации, Путин заявил, что представителей боевиков "заставили поставить подписи под минскими договоренностями".

Российский президент утверждает, что его "буквально взяли за горло". Глава Кремля считает, что таким образом "Украина сама признала эту власть".

Кроме того, Путин считает незаконные выборы на оккупированном Донбассе "очень демократичным способом организации власти".

Там есть пункт, который говорит об отводе наемников, иностранных войск и закрытии границы. Закрытие границы, в соответствии с соглашениями, должно начаться на следующий день после проведения выборов. Завершится лишь только после всеобъемлющего политического урегулирования, которое предусматривает внесение изменений в Конституцию Украины,

– сказал Путин.

Кроме того, президент России считает, что незаконным формированиям должны предоставить все права, "прописанные в минских соглашениях".

Что говорил украинский президент?Владимир Зеленский заявил о желании внести изменения в минские договоренности еще во время финального брифинга в Париже, находясь за одним столом с другими лидерами нормандского формата – Меркель, Путиным и Макроном.



О чем договорились лидеры "нормандской четверки" / инфографика 24 канала