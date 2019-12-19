Пресс-конференция Владимира Путина: онлайн-трансляция

Президент России Владимир Путин в четверг, 19 декабря, провел большую пресс-конференцию по итогам уходящего года. Глава Кремля отвечал на острые вопросы, связанные с агрессией в Украине и событиями в мире.

Российский президент проводит пресс-конференции в таком формате уже 15 раз. В этом году здесь присутствуют 1895 российских и зарубежных журналистов. Их количество в этом году является рекордным.

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В среднем президент РФ общается с представителями прессы в течение 3,5-4 часов и успевает ответить примерно на 70 вопросов.

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Отметим, в 2018 году 14-я пресс-конференция состоялась 20 декабря в Центре международной торговли в Москве. На нее аккредитовалось более 1700 журналистов. Российский лидер беседовал с прессой 3 часа 43 минуты, за это время он успел ответить на 53 вопроса.

Кто будет от Украины?

От Украины, традиционно, аккредитовался спецкорреспондент Униан Роман Цимбалюк. В предыдущие года он отметился острыми вопросами на тему российской оккупации и пленных:

Сколько денег тратит Владимир Путин на оккупированный Донбасс?

Какие условия обмена военнопленных и политзаключенных?

Важно, 9 декабря состоялась нормандская встреча. Впервые с 2016 года лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон, Германии Ангела Меркель и России Владимир Путин сели за стол переговоров.

Во время нормандского саммита Зеленский и Путин впервые поговорили тет-а-тет. По итогам встречи опубликовали документ, в котором указано, что:

Обмен пленными состоится по схеме "всех идентифицированных на всех идентифицированных" до 31 декабря 2019 года;

разведение сил на трех новых участках на Донбассе пройдет до конца марта 2020 года;

стороны российско-украинской войны взяли на себя обязательство сделать все возможное, чтобы обеспечить полное прекращение огня на Донбассе в 31 декабря 2019 года;

на Донбассе планируют открыть новые пункты пропуска на линии разграничения в течение 30 дней.



О чем договорилась нормандская четверка / Инфографика 24 канала