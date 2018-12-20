Пресс-конференция Путина: главные тезисы об Украине и мире

Президент России Владимир Путин в четверг, 20 декабря, провел пресс-конференцию по итогам уходящего года. 24 канал подготовил для вас основные положения относительно реакции Кремля на события в Украине и мире, которые лидер страны-агрессора произнес во время мероприятия.

Агрессия России в Керченском проливе

По мнению руководителя Кремля, ситуация с украинскими моряками в Азовском море – это "провокации действующей украинской власти".

Мы констатируем, что это была провокация, и это уже правильно. Провокации всегда плохие. Провокации предусматривают обострения ситуации, но зачем украинским партнерам такое развитие событий? Понятно, что там выборы, а поэтому нужно поднимать рейтинги действующего президента. Это плохо,

– отметил Владимир Путин.

По его словам, из-за "провокации рейтинги Петра Порошенко выросли, ведь он с пятой позиции переместился на вторую-третью".

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"То есть он свою задачу выполнил, но это плохой способ поднятия рейтинга", – заявил президент РФ.

Что касается украинских военных, то кто-то их туда послал и рассчитывал, что они погибнут, но этого не произошло. Сейчас продолжаются следственные действия, после уголовного производства все будет понятно,

– добавил он.

Что произошло в Керченском проливе?

25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу. Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

Переговоры с Медведчуком относительно пленных украинских моряков

Путин сообщил, что лидер пророссийской организации "Украинский выбор – право народа" и кум президента РФ Виктор Медведчук "совсем недавно" летал в Россию, чтобы договорится об освобождении 24 украинских моряков.

Что касается обмена, мы этим занимались. Вот господин Медведчук по поручению Порошенко, кстати говоря, постоянно этим занимается. И недавно совсем приезжал в Москву и ставил вопрос об освобождении украинских военных, задержанных в Керченском проливе, точнее в Черном море,

– сказал он.

При этом глава Кремля отметил, что вопрос освобождении захваченных украинских моряков "можно будет решать только после завершения уголовного дела (в РФ – 24 канал)".

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Ситуация на Донбассе

Путин утверждает, что блокаду между оккупированным Донбассом и Украиной установила украинская власть.

Они стреляют в своих граждан, которых считают своими же гражданами,

– убеждает Путин.

Более того, он добавил, что Украина устроила также и экономическую блокаду России, однако объем торговли будто бы растет. Кроме того, президент РФ добавил, что Россия будет и впредь оказывать "гуманитарную помощь", потому что "желает Украине только мира".

Мы предоставляем гуманитарную помощь, чтобы их там до конца не съели и не порвали,

– отметил Путин.

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На вопрос украинского журналиста, когда Россия таки поговорит с Украиной, Путин заявил:

Дело не в персонах. Пока есть русофобы в киевских стенах и они не понимают интересов народа, то такая ненормальная ситуация будет и в дальнейшем продолжаться, несмотря на то, кто будет у власти в Кремле.

Видео: Путин отвечает на вопросы журналиста об Украине

Предоставление гражданства РФ украинцам

По словам Путина, упрощение процедуры получения гражданства для украинцев "имеет отношение не только к событиям на Востоке Украины". Лидер Кремля считает, что РФ "должна помогать близкому народу", поэтому "делать для этого все". Так, российский лидер утверждает, что соответствующие решения кремлевской власти должны "предотвратить раскол", который якобы навязывается со стороны Украины.

Мы не пытаемся и не будем поддерживать политику, связанной с расколом украинского и российского народов. Наши народы близки, связаны историческими корнями. И мы будем делать все, чтобы это поддержать,

– считает он.

При этом российский лидер заявил, что за подобные действия украинской власти якобы "платят", вспомнив при этом транши от МВФ.

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Ранее 24 канал писал, что 18 декабря Госдума дала Владимиру Путину право определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, которые могут подать заявление на получение российского гражданства в упрощенном порядке. К таким ,в первую очередь, относятся граждане Украины. Лидер страны-агрессора прокомментировал, что закон будет принят в начале 2019 года.

События вокруг создания Православной церкви Украины

Комментируя создание Православной церкви Украины, Путин обвинил Вселенского патриарха в желании наживы и исполнении "указаний из Вашингтона". Ко всему, Путин заявил о возможном "тяжелом и кровавом характере" дальнейшего развития событий.

Думаю, главный мотив для Варфоломея подмять территорию, а потом еще и зарабатывать на этом,

– заявил президент РФ.

Кроме того, президент РФ традиционно обвинил власти Украины во "вмешательстве в религиозную жизнь". При этом Путин назвал новосозданную Православную церковь Украины принадлежащей к "Стамбульскому патриархату". Однако, рассказывая о "независимости УПЦ МП в Украине" глава Кремля оговорился.

"РПЦ Московского патриархата в Украине ... Ой, не РПЦ, а Украинская православная церковь Московского патриархата в Украине была полностью независимой", – сказал он, добавив, что УПЦ МП якобы "только упоминали в проповедях имя московского патриарха".

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При этом Путин заявил, что после создания новой церкви в Украине начнется якобы "разделение собственности". Российский президент спрогнозировал "кровавый характер" такого развития событий.

"Он может получить очень тяжелый, если не кровавый характер", – сказал российский лидер.

Новые санкции США против РФ

Президент РФ убеждает себя и других, что новые санкции против России, которые вводит Министерство финансов США, связаны "с ростом могущества России".

Россия всю свою жизнь и историю живет в ограничениях и санкциях. Все это связано с ростом могущества России, с повышением конкурентоспособности. Что касается санкций связанных со Скрипалём и Хашогги, то где здесь логика? Да нет здесь логики. Это причина, чтобы принять дополнительные меры по сдерживанию России,

– отметил Путин.

Он добавил, что экономика РФ адаптировалась к внешним ограничениям, мол, есть негативные влияния этих санкций, но есть и плюсы.

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"Это заставило нас включить мозг в очень многих вопросах, кстати, это признают и западные эксперты", – сказал Владимир Путин.

Последствия расторжения ракетного договора с США

Глава Кремля Владимир Путин считает, что сегодня в мире существует серьезная опасность, вызванная якобы развалом оборонной системы и гонкой вооружений. При этом он утверждает, что России удастся "гарантировать себе безопасность", отметив мощность новых российских вооруженных комплексов. Путин убеждает, что "таких систем у других стран нет". Однако сейчас, по его словам, такое оружие "является лишь элементом сдерживания и сохранения паритета".

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"Пусть потом не пищат, что мы добиваемся преимуществ. Мы сохраняем баланс, гарантируем себе безопасность", – сказал российский лидер.

Кроме того, Путин заговорил об опасностях альтернатив использования ядерного оружия, среди которых – ядерные заряды меньшей мощности и применение баллистических ракет не в ядерном исполнении.

Надеюсь, у человечества хватит здравого смысла и чувства самосохранения, чтобы не доводить до крайностей. Мы с вами безопасность гарантируем, мы знаем, как это сделать,

– сказал президент РФ.

Что предусматривает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности?

ДРСМД был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита.



Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.