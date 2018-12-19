01:35
20 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин-эксгибиционист. Олимпиадозамещение Кирилла
      Вєсті Кремля
      22:32, 19 декабря
      Вести.UA: Щедрый Николай для Насирова. Финансовый гений Савченко
      Вєсті.UA
      21:30, 19 декабря
      Президент не помог: почему жители Смелы вынуждены платить огромные долги "Нафтогазу"
      ЦРУ
      09:00, 19 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Номенклатурщики vs советские люди
      Згадати все
      22:29, 18 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ

      Одна из европейских стран хочет заморозить имущество российских олигархов

      92 Читати новину українською
      Президент Литвы Даля Грибаускайте
      Президент Литвы Даля Грибаускайте / Фото из открытых источников

      Правительство Литвы готовит законопроект, который позволит в правовом поле замораживать имущество и ограничивать в стране финансово-экономическую деятельность российских чиновников, внесенных в "список Магнитского".

      Об этом сообщает Delfi.

      Читайте также: Без существенного усиления санкций Путин будет чувствовать себя безнаказанным, – Турчинов

      С такой инициативой выступили оппозиционные консерваторы и либералы. И они уже представили свое видение проекта, однако документ правительство пока не одобрило. По словам министр иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса, цель проекта поддерживается, однако правительство должно более детально проанализировать, соответствует ли закон международной политике санкций. Поэтому там предлагают представить свой документ в качестве альтернативы.

      Другими словами, мы очень поддерживаем цель, но не можем одобрить этот проект, поэтому предлагаем его не рассматривать. Мы предлагаем, чтобы правительство подготовило новый проект закона, и мы будем готовы это сделать,
      – сказал Линкявичюс.

      Новый "санкционный проект" имеет дополнить так называемый "закон Магнитского". Так, Литва сможет запретить въезд в страну иностранцам, которых подозревают в коррупции, отмывании денег и нарушении прав человека.

      Если правительство страны таки примет новую редакцию закона, то Литва в правовых рамках сможет замораживать средства в банках и другое финансовое имущество тех, кто подпадает под действие закона. Кроме того, лицам и компаниям будет запрещено торговать с иностранцами из "черного списка".

      Что такое "Закон Магнитского"?
      Закон приняли в США в 2012 году. Он позволяет отвечать ограничительными мерами на грубые нарушения прав человека. Документ содержит перечень российских чиновников, причастных к мошенничествам, преследованиям и нарушениям прав человека, в частности связанных с делом компании "Hermitage Capital Management" и смертью российского адвоката Сергея Магнитского.

      В 2016 г. закон распространяется не только на россиян, но и на любых иностранных граждан, чьи имена внесены в документ. Согласно закону, имена лиц, причастных к грубым нарушениям прав человека, будут обнародованы.

      Напомним, в связи с агрессией России в Керченском проливе 8 декабря Литва расширила список граждан РФ, которым запрещен въезд в страну. В санкционный список попали 20 человек. Отметим, что Литва является первой страной, которая ввела санкции против России в связи с нападением на украинские корабле в Керченском проливе.

      В Кремле же упорно обещают реагировать на все "антироссийские" действия. Поэтому Россия угрожает зеркальным ответом на санкции со стороны Литвы.

      Теги: Новости политики Новости России Санкции Литва
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Что почитать: топ-5 книг 2016 года от Билла Гейтса
       9 декабря 2016 , 23:17
      Ужасное убийство в Мексике: в жилом доме найдены мертвыми 11 человек
       4 августа , 06:16
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук