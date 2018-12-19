Одна из европейских стран хочет заморозить имущество российских олигархов

Правительство Литвы готовит законопроект, который позволит в правовом поле замораживать имущество и ограничивать в стране финансово-экономическую деятельность российских чиновников, внесенных в "список Магнитского".

Об этом сообщает Delfi.

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С такой инициативой выступили оппозиционные консерваторы и либералы. И они уже представили свое видение проекта, однако документ правительство пока не одобрило. По словам министр иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса, цель проекта поддерживается, однако правительство должно более детально проанализировать, соответствует ли закон международной политике санкций. Поэтому там предлагают представить свой документ в качестве альтернативы.

Другими словами, мы очень поддерживаем цель, но не можем одобрить этот проект, поэтому предлагаем его не рассматривать. Мы предлагаем, чтобы правительство подготовило новый проект закона, и мы будем готовы это сделать,

– сказал Линкявичюс.

Новый "санкционный проект" имеет дополнить так называемый "закон Магнитского". Так, Литва сможет запретить въезд в страну иностранцам, которых подозревают в коррупции, отмывании денег и нарушении прав человека.

Если правительство страны таки примет новую редакцию закона, то Литва в правовых рамках сможет замораживать средства в банках и другое финансовое имущество тех, кто подпадает под действие закона. Кроме того, лицам и компаниям будет запрещено торговать с иностранцами из "черного списка".

Что такое "Закон Магнитского"?

Закон приняли в США в 2012 году. Он позволяет отвечать ограничительными мерами на грубые нарушения прав человека. Документ содержит перечень российских чиновников, причастных к мошенничествам, преследованиям и нарушениям прав человека, в частности связанных с делом компании "Hermitage Capital Management" и смертью российского адвоката Сергея Магнитского.



В 2016 г. закон распространяется не только на россиян, но и на любых иностранных граждан, чьи имена внесены в документ. Согласно закону, имена лиц, причастных к грубым нарушениям прав человека, будут обнародованы.

Напомним, в связи с агрессией России в Керченском проливе 8 декабря Литва расширила список граждан РФ, которым запрещен въезд в страну. В санкционный список попали 20 человек. Отметим, что Литва является первой страной, которая ввела санкции против России в связи с нападением на украинские корабле в Керченском проливе.



В Кремле же упорно обещают реагировать на все "антироссийские" действия. Поэтому Россия угрожает зеркальным ответом на санкции со стороны Литвы.