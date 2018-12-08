Литва ввела санкции против России из-за агрессии в Керченском проливе

В связи с агрессией России в Керченском проливе, Литва расширила список граждан РФ, которым запрещен въезд в страну. В санкционного список попало 20 человек.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на дипломатические источники.

Читайте также: Мы получаем угрозы от России. Непросто быть первыми, кто вводит санкции, – президент Литвы

24 канал сообщал, что ранее Министерство иностранных дел Литвы официально обратилось в Департамент миграции с предложением внести в национальный список нежелательных лиц граждан России, которые непосредственно участвовали в захвате военных кораблей Украины, а также представителей военного командования России.

Отметим, что Литва является первой страной, которая ввела санкции против России в связи с нападением на украинские корабли в Керченском проливе.

Напомним, 7 декабря в Украину прибыла президент Литвы Даля Грибаускайте, чтобы поддержать Украину и обсудить отпор агрессии России на Донбассе и в Азовском море.



В этот же день у здания МИД Украины состоялась церемония поднятия флагов Украины, ВМС и Литвы в знак поддержки пленных украинских моряков.

Что случилось в Керченском проливе?

25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в районе Керченского пролива.



2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ".



Впоследствии группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения.



Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали и вывезли в московские СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря.