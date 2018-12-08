15:21
8 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Новая легенда от российских СМИ. Патриотизм в стакане
      Вєсті Кремля
      22:20, 7 декабря
      Вести.UA. Шаловливые ручки депутатов. Самка Богомолец
      Вєсті.UA
      21:47, 7 декабря
      Куда коммунальщики тратят сотни миллионов гривен, или Зачем расчищать пляжи под Новый год
      ЦРУ
      09:00, 7 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Репрессивная психиатрия
      Згадати все
      00:10, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Литва ввела санкции против России из-за агрессии в Керченском проливе

      124 Читати новину українською
      Литва ввела санкции против России из-за агрессии в Керченском проливе
      Литва ввела санкции против России из-за агрессии в Керченском проливе / Иллюстративное фото

      В связи с агрессией России в Керченском проливе, Литва расширила список граждан РФ, которым запрещен въезд в страну. В санкционного список попало 20 человек.

      Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на дипломатические источники.

      Читайте также: Мы получаем угрозы от России. Непросто быть первыми, кто вводит санкции, – президент Литвы

      24 канал сообщал, что ранее Министерство иностранных дел Литвы официально обратилось в Департамент миграции с предложением внести в национальный список нежелательных лиц граждан России, которые непосредственно участвовали в захвате военных кораблей Украины, а также представителей военного командования России.

      Отметим, что Литва является первой страной, которая ввела санкции против России в связи с нападением на украинские корабли в Керченском проливе.

      Напомним, 7 декабря в Украину прибыла президент Литвы Даля Грибаускайте, чтобы поддержать Украину и обсудить отпор агрессии России на Донбассе и в Азовском море.

      В этот же день у здания МИД Украины состоялась церемония поднятия флагов Украины, ВМС и Литвы в знак поддержки пленных украинских моряков.

      Что случилось в Керченском проливе?
      25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в районе Керченского пролива.

      2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ".

      Впоследствии группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения.

      Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали и вывезли в московские СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря.

      Теги: Новости политики Новости России Конфликт в Азовском море Новости Украины Санкции Литва
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новая пенсия украинцев: зачем, как и когда начнем накапливать
      сегодня , 13:17 Новая пенсия украинцев: зачем, как и когда начнем накапливать
      Яніна Ткачук 10589
      Ломаченко не интересует Педраса, а лишь его чемпионский пояс: анонс боксерского поединка
      сегодня , 13:05 Ломаченко не интересует Педраса, а лишь его чемпионский пояс: анонс боксерского поединка
      216
      Топ мифов о пользе моратория на землю, которыми вас кормят депутаты и чиновники
      сегодня , 13:00 Топ мифов о пользе моратория на землю, которыми вас кормят депутаты и чиновники
      Сергій Фурса 110
      Європейські інвестиції як маркер відродження Донбасу
      сегодня , 12:01 Європейські інвестиції як маркер відродження Донбасу
      Максим Єфімов 139
      Рейтинг профессий в "ЛНР": кем лучше работать в псевдореспублике
      сегодня , 08:40 Рейтинг профессий в "ЛНР": кем лучше работать в псевдореспублике
      Ольга Черненко 1779
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Выдающиеся политики о Маргарет Тэтчер
       8 апреля 2013 , 20:30 2
      Выборы в Германии: Шульц сделал важное заявление
       24 сентября 2017 , 20:47
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук