Литва ввела санкції проти Росії через агресію в Керченській протоці

У зв'язку з агресією Росії в Керченській протоці, Литва розширила список громадян РФ, яким заборонили в'їзд у країну. До санкційного списку потрапили 20 людей.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на дипломатичні джерела.

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24 канал повідомляв, що раніше Міністерство закордонних справ Литви офіційно звернулося до Департаменту міграції з пропозицією внести в національний список небажаних осіб громадян Росії, які безпосередньо брали участь у захопленні військових кораблів України, а також представників військового командування Росії.

Зазначимо, що Литва є першою країною, яка ввела санкції проти Росії у зв’язку з нападом на українські кораблі у Керченській протоці.

Нагадаємо, 7 грудня в Україну прибула президент Литви Даля Грибаускайте, щоб підтримати Україну та обговорити відсіч агресії Росії на Донбасі та в Азовському морі.



Цього ж дня біля будівлі МЗС України відбулась церемонія підняття прапорів України, ВМС та Литви на знак підтримки полонених українських моряків.

Що трапилось у Керченській протоці? 25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових у районі Керченської протоки.



2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ".



Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень.



Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня.