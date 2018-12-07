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      Ми отримуємо погрози від Росії. Непросто бути першими, хто вводить санкції, – президентка Литви

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      З офіційним візитом в Україну прибула президент Литви Даля Грібаускайте, відома своєю антикремлівською позицією, і вже встигла зустрітися з Петром Порошенком.

      Про це розповіла журналістка у прямому ефірі 24 каналу.

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      Зустріч розпочалася з урочистої церемонії біля Маріїнського палацу, але далі тривала у закритому форматі. Головний меседж прес-конференції, що відбулася після завершення зустрічі – Литва в усьому підтримує Україну, визнає Росію агресором та планує ввести санкції щодо людей, причетних до захоплення суден в Азовському морі.

      Мова йде про наші національні санкції проти людей, які не зможуть тепер займатися економічною та інакшою діяльністю в Литві. Непросто бути першими, хто запроваджує санкції. Ми отримуємо персональні погрози від Росії, як-от, наприклад, мій міністр закордонних справ,
      – сказала лідерка Литви Даля Грібаускайте на прес-конференції.

      "Ми вітаємо санкції Литви і закликаємо інших партнерів слідувати цьому прикладу", – зазначив український президент Петро Порошенко.

      Грібаускайте
      Даля Грібаускайте

      Після прес-конференції президенти підписали двосторонні документи.

      Зокрема, Договір про стратегічне партнерство на два роки, про реадмісію (взаємні зобов'язання держав прийняти назад власних громадян, громадян третіх країн чи осіб без громадянства, які незаконно прибули на територію однієї із сторін – 24 канал), про співпрацю у сфері трудової міграції, який дозволить захистити заробітчан в обох країнах,
      – повідомила журналістка.

      Додамо, що Даля Грібаускайте і народ Литви підтримують Україну у боротьбі проти Кремля вже багато років.

      Відомі висловлювання грібаускайте щодо росії та україни
      Теги: Новини України Литва Петро Порошенко Даля Грібаускайте Санкції Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 канал
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