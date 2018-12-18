Без существенного усиления санкций Путин будет чувствовать себя безнаказанным, – Турчинов

Во вторник 18 декабря во время встречи с руководителями дипломатических миссий Литовской Республики в странах "Восточного партнерства" Турчинов отметил, что, несмотря на имеющиеся санкции, Россия не прекращает агрессии против Украины.

Об этом сообщают в пресс-службе СНБОУ.

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Несмотря на уже существующие санкции, Россия не прекращает агрессию против Украины. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что без усиления санкций президент России будет чувствовать себя безнаказанным.

Поэтому без существенного усиления санкционного давления Путин будет чувствовать себя безнаказанным... Украина становится серьезным фактором европейской безопасности, и рассматривать помощь нашему государству нужно в контексте того, что, поддерживая сектор безопасности и обороны Украины, Европа усиливает свою защиту,

– сказал Турчинов.

Он добавил, что со стороны некоторых украинских партнеров "нелогично" усиливать санкции против РФ, одновременно поддерживая строительство газопровода "Северный поток-2".

Что такое "Северный поток-2"?

Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

К слову, министр экономики Германии Петер Альтмаер заявил о том, что отказ от строительства газопровода "Северный поток-2" не уменьшит зависимости от поставок газа из России.

Заместитель министра иностранных дел Литвы Дарюс Скусявичюс сказал, что его страна "понимает желание Путина продемонстрировать всему миру, что его действия остаются безнаказанными".

Именно поэтому мы стараемся сделать так, чтобы он отвечал за каждый свой шаг,

– добавил Скусявичюс.

Напомним, что Кабмин по представлению МинВОТ принял решение о внесении предложений в СНБО по применению ряда санкций к юридическим и физическим лицам с РФ.