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      В Германии заявили, что не желают отказываться от "Северного потока-2"

      56 Читати новину українською
      Петер Альтмаер
      Петер Альтмаер / Фото из открытых источников

      Министр экономики Германии Петер Альтмаер заявил о том, что отказ от строительства газопровода "Северный поток-2" не уменьшит зависимости от поставок газа из России.

      Об этом сообщило издание "Радио Свобода".

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      Мы не уменьшим зависимости от России тем, что взорвем такой проект, как "Северный поток-2", а затем будем получать российский же газ из других трубопроводов. О большей энергонезависимость можно говорить только тогда, когда мы, помимо обеспечения долгосрочной поставки газа, также создадим в Германии инфраструктуру для получения сжиженного природного газа,
      – заявил Альтмаер.

      Он также сообщил, что сейчас "ведутся и не простые дискуссии" о необходимости продолжения транзита газа через территорию Украины после завершения строительства "Северного потока-2".

      24 Канал сообщал о том, что депутаты Европейского парламента приняли резолюцию, в которой осудили строительство газопровода "Северный поток-2", назвав его политическим проектом, который представляет угрозу для энергетической безопасности Европы.

      Что такое "Северный поток-2"?Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

      Теги: Новости России Северный поток-2
      Источник: 24 Канал
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