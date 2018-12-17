В Германии заявили, что не желают отказываться от "Северного потока-2"

Министр экономики Германии Петер Альтмаер заявил о том, что отказ от строительства газопровода "Северный поток-2" не уменьшит зависимости от поставок газа из России.

Об этом сообщило издание "Радио Свобода".

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Мы не уменьшим зависимости от России тем, что взорвем такой проект, как "Северный поток-2", а затем будем получать российский же газ из других трубопроводов. О большей энергонезависимость можно говорить только тогда, когда мы, помимо обеспечения долгосрочной поставки газа, также создадим в Германии инфраструктуру для получения сжиженного природного газа,

– заявил Альтмаер.

Он также сообщил, что сейчас "ведутся и не простые дискуссии" о необходимости продолжения транзита газа через территорию Украины после завершения строительства "Северного потока-2".

24 Канал сообщал о том, что депутаты Европейского парламента приняли резолюцию, в которой осудили строительство газопровода "Северный поток-2", назвав его политическим проектом, который представляет угрозу для энергетической безопасности Европы.

Что такое "Северный поток-2"?Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.