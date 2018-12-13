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      Европарламент принял резолюцию осуждающую строительство "Северного потока-2"

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      Европарламент поддержал резолюцию против строительства "Северного потока-2"
      Европарламент поддержал резолюцию против строительства "Северного потока-2" / Фото из открытых источников

      Депутаты Европейского парламента приняли резолюцию, в которой осудили строительство газопровода "Северный поток-2" назвав его политическим проектом, который несет угрозу энергетической безопасности Европы.

      Соответствующий документ опубликован на официальном сайте ведомства.

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      Заметим, что за поддержку резолюции проголосовали 433 депутата, 105 высказались против, 30 – воздержались.

      Также Европарламент призвал руководство Украины усилить борьбу с коррупцией и социальной несправедливостью в стране.

      Украина достигла значительного прогресса в осуществлении реформ, прописанных в соглашении об ассоциации. В то же время, граждане страны еще не чувствуют существенного улучшения своей жизни. Борьба с коррупцией должна идти быстрее. Держите курс на Европу, несмотря на агрессию со стороны РФ,
      – заявил депутат Европарламента Майкл Гахлер.

      Напомним, что 12 декабря Палата представителей Конгресса США приняла 2 резолюции относительно действий России. Одна из них призывает завершить строительство российского газопровода "Северный поток-2", другая – осуждает военную агрессию РФ против Украины в Керченском проливе.

      Что такое "Северный поток-2"?Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

      Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Европа Северный поток-2 Европарламент
      Источник: 24 Канал
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