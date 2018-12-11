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      Европарламент разрешил Румынии и Болгарии присоединиться к Шенгенской зоне

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      Европарламент разрешил Румынии и Болгарии присоединиться к Шенгенской зоне
      Европарламент разрешил Румынии и Болгарии присоединиться к Шенгенской зоне / Иллюстративное фото

      Во вторник, 11 декабря, Европейский парламент принял резолюцию, поддерживающую заявки Румынии и Болгарии на присоединение к Шенгенской зоне, несмотря на отсутствие согласия между членами Евросовета.

      Об этом пишет Balkan Insight.

      Согласно документу, присоединение стран к Шенгенскому соглашению не должно быть связано с верховенством права в обеих странах. В резолюции также содержится призыв к Совету активизировать процесс принятия решений по делу Хорватии.

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      Ранее, а именно 13 сентября, премьер-министр Голландии Марк Рютте заявил в Бухаресте, что его страна выступает против вступления Румынии в Шенген из-за проблем страны с коррупцией.

      С 2011 года это уже пятая резолюция Европарламента с рекомендациями о принятии Румынии и Болгарии в Шенгенское пространство.

      Теги: Новости политики Шенген Румыния Болгария Евросоюз Европа Европарламент
      Источник: 24 Канал
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