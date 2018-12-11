Европарламент разрешил Румынии и Болгарии присоединиться к Шенгенской зоне

Во вторник, 11 декабря, Европейский парламент принял резолюцию, поддерживающую заявки Румынии и Болгарии на присоединение к Шенгенской зоне, несмотря на отсутствие согласия между членами Евросовета.

Об этом пишет Balkan Insight.

Согласно документу, присоединение стран к Шенгенскому соглашению не должно быть связано с верховенством права в обеих странах. В резолюции также содержится призыв к Совету активизировать процесс принятия решений по делу Хорватии.

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Ранее, а именно 13 сентября, премьер-министр Голландии Марк Рютте заявил в Бухаресте, что его страна выступает против вступления Румынии в Шенген из-за проблем страны с коррупцией.

С 2011 года это уже пятая резолюция Европарламента с рекомендациями о принятии Румынии и Болгарии в Шенгенское пространство.